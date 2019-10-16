Общество

26 минут назад

Липчане жалуются на вибрацию дома от работы мельницы в пивном магазине

5 509
#пиво
Липчане жалуются на вибрацию дома от работы мельницы в пивном магазине

Владелец бизнеса считает такие заявления блажью.

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Депутату Липецкого горсовета Екатерине Пинаевой (координатору проекта «ЕР» «Народный контроль») пожаловались на магазин «Солод Плюс», расположенный на первом этаже дома №42 по улице Интернациональной. Жильцы сетуют на вибрацию от работающей мельницы, считая работу этой машины по помолу солода и зерна причиной появления трещин на стенах.

Сегодня утром депутат в сопровождении сотрудников Роспотребнадзора, МЧС, департамента ЖКХ мэрии пришли с проверкой в торгующее полуфабрикатами для частных пивоварен заведение (руководитель УК «Привокзальная», коллега Екатерины Пинаевой по депутатскому корпусу Юрий Шкляров, приглашение на участие в рейде проигнорировал).

Владелец бизнеса Антон Веселов совершенно спокойно принял проверяющих. Правда, мельницу по просьбе делегации не включил, сообщив, что она поломалась еще на прошлой неделе. Также бизнесмен не разрешил представителям СМИ зайти за прилавок.

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- Мы арендуем это помещение с 2017 года. И у нас не было проблем с жильцами дома до того времени, пока не купили квартиру на втором этаже над нашим помещением. И начался конфликт. На нас ругаются, нам угрожают. Бросают саморезы на парковку, при этом колеса дырявят не только нашим машинам, но и автомобилям клиентов, - сказал предприниматель.

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По словам Антона Веселова, он готов на разумный диалог с жителями дома. Бизнесмен считает, что претензии жильцов преувеличены, и что дом 1987 года постройки потрескался ещё до появления в нем магазина по производству пивных ингредиентов.

- Но в доме в дневное время невозможно находится из-за шума и вибрации от работающей мельницы, - говорит жительница дома Наталья Бокова. - Где это видано - ставить работающее оборудование в жилой дом! Это лишает нас конституционного права на покой. В итоге жильцы находящейся над магазином квартиры были вынуждены съехать из неё!

Екатерина Пинаева сообщила жильцам дома и журналистам, что уже на этой неделе в пивной магазин продут контролеры из Роспотребнадзора и департамента ЖКХ мэрии, которые измерят шум от работающей мельницы на разных режимах ее работы. Если он будет превышать ГОСТовские децибелы, то ее демонтируют. Свою проверку проведёт и Госжилинспекция.
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#пиво

Комментарии (7)

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горожанин

8 секунд назад
хороший магазин. являюсь его постоянным клиентом ! делайте свои напитки не покупайте магазинные сурогаты ! всем МИР !!!
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Этого владельца,

24 секунды назад
Бросьте в мельницу,пусть перемелит.И тишина наступит,а пивовары сварят новый сорт пива
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Красотка

7 минут назад
Зачетная реклама.отличный маркетинговый ход.сроду не знала о таком магазине
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В России все так !

7 минут назад
Благодаря Путину все по беспределу и одна коррупция .
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По столовой "хуторок"

8 минут назад
Такая же бодяга, Обращались к депутату жигарову , Но эту пьянь три дня и 3 ночи искали..., нашли в бане с проститутками , Воз и ныне там , Хуторок вибрирует ,Жигаров пьет !.
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Озабоаенная

12 минут назад
Вибрация....это хорошо.
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Такая же бодяга

12 минут назад
На ЖД вокзале от столовой "хуторок ", Дикая вибрация по всему дому от работы вентиляции ,Но писать и жаловаться бесполезно, Прокурор липецкой области коррумпирован до нельзя , Путинская власть может только брать взятки и ничего не делать !.
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