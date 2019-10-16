Липчане жалуются на вибрацию дома от работы мельницы в пивном магазине

Владелец бизнеса считает такие заявления блажью.

Депутату Липецкого горсовета Екатерине Пинаевой (координатору проекта «ЕР» «Народный контроль») пожаловались на магазин «Солод Плюс», расположенный на первом этаже дома №42 по улице Интернациональной. Жильцы сетуют на вибрацию от работающей мельницы, считая работу этой машины по помолу солода и зерна причиной появления трещин на стенах.Сегодня утром депутат в сопровождении сотрудников Роспотребнадзора, МЧС, департамента ЖКХ мэрии пришли с проверкой в торгующее полуфабрикатами для частных пивоварен заведение (руководитель УК «Привокзальная», коллега Екатерины Пинаевой по депутатскому корпусу Юрий Шкляров, приглашение на участие в рейде проигнорировал).Владелец бизнеса Антон Веселов совершенно спокойно принял проверяющих. Правда, мельницу по просьбе делегации не включил, сообщив, что она поломалась еще на прошлой неделе. Также бизнесмен не разрешил представителям СМИ зайти за прилавок.- Мы арендуем это помещение с 2017 года. И у нас не было проблем с жильцами дома до того времени, пока не купили квартиру на втором этаже над нашим помещением. И начался конфликт. На нас ругаются, нам угрожают. Бросают саморезы на парковку, при этом колеса дырявят не только нашим машинам, но и автомобилям клиентов, - сказал предприниматель.По словам Антона Веселова, он готов на разумный диалог с жителями дома. Бизнесмен считает, что претензии жильцов преувеличены, и что дом 1987 года постройки потрескался ещё до появления в нем магазина по производству пивных ингредиентов.- Но в доме в дневное время невозможно находится из-за шума и вибрации от работающей мельницы, - говорит жительница дома Наталья Бокова. - Где это видано - ставить работающее оборудование в жилой дом! Это лишает нас конституционного права на покой. В итоге жильцы находящейся над магазином квартиры были вынуждены съехать из неё!Екатерина Пинаева сообщила жильцам дома и журналистам, что уже на этой неделе в пивной магазин продут контролеры из Роспотребнадзора и департамента ЖКХ мэрии, которые измерят шум от работающей мельницы на разных режимах ее работы. Если он будет превышать ГОСТовские децибелы, то ее демонтируют. Свою проверку проведёт и Госжилинспекция.