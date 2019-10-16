11-летняя девочка на велосипеде попала под колеса «Фольксвагена»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 15 октября в Усмани на перекрестке улиц Революционной и Карла Маркса 57-летний водитель «Фольксвагена» допустил наезд на 11-летнюю велосипедистку. Девочка получила травму, и после оказания помощи была отпущена.



15 октября автоинспекторы выявили 1420 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 57.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 997 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 54 нарушения правил парковки, 3 автомобиля эвакуировали.



Также было зафиксировано 32 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

