Происшествия

30 минут назад

11-летняя девочка на велосипеде попала под колеса «Фольксвагена»

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#авария #ДТП
11-летняя девочка на велосипеде попала под колеса «Фольксвагена»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 15 октября в Усмани на перекрестке улиц Революционной и Карла Маркса 57-летний водитель «Фольксвагена» допустил наезд на 11-летнюю велосипедистку. Девочка получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

15 октября автоинспекторы выявили 1420 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 57.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 997 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 54 нарушения правил парковки, 3 автомобиля эвакуировали.

Также было зафиксировано 32 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Нищему пешкодралу

2 минуты назад
Иномарки DURACAM, нет, снова дебильные и невоспитанные дети, на которых плевали их родители.
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Иномарки DURACAM

20 минут назад
снова дурачье на инорыгаловках
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