На 12 улицах Липецка сегодня отключат воду

Сегодня в связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды в дома по следующим адресам:



с 10:00 до 20:00 - улица Депутатская, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 63, 61а, 63б, 78, 80, 81, улица Индустриальная, 1, 2, 4; улица Киевская, 34, 36, 41, ЦТП ПАО «Квадра».



с 9:30 до 16:30 - проспект Победы, 5, 5а, 7, 11, 28, 25, 27, 19а, улица Мичурина, 32, 34, 36, 38, 38а, 42, улица Неделина, 30, 53, 55, 57; площадь Победы, 3, проспект 60 лет СССР, 41, 43, 45, 47, улица Стаханова, 26, 32, 34, 28б, улица Катукова, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, бульвар Шубина, 3, 5, 7, 9, 4, улица Кривенкова, 3, 5, 7, 17, 19.



Подвоз воды будет организован по заявкам жителей.

