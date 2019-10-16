Общество

сегодня, 07:09

На 12 улицах Липецка сегодня отключат воду

3 956
#водоснабжение
На 12 улицах Липецка сегодня отключат воду
Сегодня в связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды в дома по следующим адресам:

с 10:00 до 20:00 - улица Депутатская, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 63, 61а, 63б, 78, 80, 81, улица Индустриальная, 1, 2, 4; улица Киевская, 34, 36, 41, ЦТП ПАО «Квадра».

с 9:30 до 16:30 - проспект Победы, 5, 5а, 7, 11, 28, 25, 27, 19а, улица Мичурина, 32, 34, 36, 38, 38а, 42, улица Неделина, 30, 53, 55, 57; площадь Победы, 3, проспект 60 лет СССР, 41, 43, 45, 47, улица Стаханова, 26, 32, 34, 28б, улица Катукова, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, бульвар Шубина, 3, 5, 7, 9, 4, улица Кривенкова, 3, 5, 7, 17, 19.

Подвоз воды будет организован по заявкам жителей.
3 956
#водоснабжение

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

тсф

8 минут назад
Гусь опять проголодался
ответить

Постоянный Гость

31 минуту назад
Уже отключили как 5 лет тому назад. Когда снова включите?
ответить

Гость

45 минут назад
Походу осваивают ДЕНГИ что остались с отпусков руководителей? Списывать надо как-то. За то летом была тишина.
ответить

Еще в рубрике

Консультировать по работе транспортных карт будут в здании автовокзала
#транспорт #проезд
15
Консультировать по работе транспортных карт будут в здании автовокзала

вчера, 17:39

Общество
В Липецке больше не должно вонять помётом
#запах #птица #помёт
91
В Липецке больше не должно вонять помётом

вчера, 15:46

Общество
На станцию Патриаршую не будут возить бытовой мусор из Москвы
#мусор
31
На станцию Патриаршую не будут возить бытовой мусор из Москвы

вчера, 15:32

Общество
Жилые дома остались без света из-за ДТП
#авария #ДТП
30
Жилые дома остались без света из-за ДТП

вчера, 14:44

Общество
В Липецке закроют граффити в честь 70-летия Победы
#граффити #капитальный ремонт
30
В Липецке закроют граффити в честь 70-летия Победы

вчера, 14:16

Общество
«О, как намаялась я с тобой, моя попытка № 5...»
#единая платежка
44
«О, как намаялась я с тобой, моя попытка № 5...»

вчера, 13:51

Общество