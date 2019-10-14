Происшествия
12 минут назад
В Липецке ночью полиция преследовала автомобиль
Жители дома, где преследование завершилось, говорят, что слышали выстрелы и видели пострадавших
Сегодня ночью в Липецке происходила погоня. Полицейские преследовали автомобиль Hyundai.
Догнали полицейские автомобиль на улице 8 марта, во дворе дома 24/2.
Автомобиль в данный момент находится на месте где его задержали, у машины разбиты стёкла.
По словам жильцов дома, полиция задержала одного человека, несколько молодых людей скрылись. Также жители слышали выстрелы, и, говорят, что кто-то получил огнестрельное ранение.
Как сообщили GOROD48 на станции "скорой помощи", вызов с "огнестрела" был ложным.
Догнали полицейские автомобиль на улице 8 марта, во дворе дома 24/2.
Автомобиль в данный момент находится на месте где его задержали, у машины разбиты стёкла.
По словам жильцов дома, полиция задержала одного человека, несколько молодых людей скрылись. Также жители слышали выстрелы, и, говорят, что кто-то получил огнестрельное ранение.
Как сообщили GOROD48 на станции "скорой помощи", вызов с "огнестрела" был ложным.