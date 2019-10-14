Происшествия

12 минут назад

В Липецке ночью полиция преследовала автомобиль

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#преследование #погоня
В Липецке ночью полиция преследовала автомобиль

Жители дома, где преследование завершилось, говорят, что слышали выстрелы и видели пострадавших

Сегодня ночью в Липецке происходила погоня. Полицейские преследовали автомобиль Hyundai.

Догнали полицейские автомобиль на улице 8 марта, во дворе дома 24/2.

Автомобиль в данный момент находится на месте где его задержали, у машины разбиты стёкла. 

По словам жильцов дома, полиция задержала одного человека, несколько молодых людей скрылись. Также жители слышали выстрелы, и, говорят, что кто-то получил огнестрельное ранение.

Как сообщили GOROD48 на станции "скорой помощи", вызов с "огнестрела" был ложным.
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#преследование #погоня

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