Происшествия

55 минут назад

Крыши в Липецке ремонтируют каскадеры

5 629
#техника безопасности #нарушение #ремонт
Крыши в Липецке ремонтируют каскадеры

Рискуя жизнью сами они подвергают опасности и других

Шокирующее видео опубликовал на своей страницу в "ВКонтакте" депутат областного совета Андрей Трофименков.

Видео ему прислали липчане. На кадрах, во время ремонта дома №94 на пл Победы, рабочий несет по крыше лист шифера а затем скидывает его вниз.

Андрей Трофименков обратился к организации по поводу соблюдения техники безопасности рабочими.


5 629
#техника безопасности #нарушение #ремонт

Комментарии (5)

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Гостья

26 минут назад
А тот, кто снимал-курит на балконе! Тоже административное правонарушение! Тоже не соблюдает правил технику безопасности!
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Сергей 13

26 минут назад
"Слетит с крыши"
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Сергей 13

27 минут назад
А когда платит такой работник,то скажут,что Т.Б он не соблюдал и вообще был пьяный.Кстати,какой асёл отвечает за проведение этих работ,его по гланды должны задуть за такую организацию,при нормальной власти так и было.
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viTTya 6221

33 минуты назад
Никакие это не каскадёры, а просто сумасшедшие, которых наняли из Плеханова!
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Житель

42 минуты назад
А сколько этих каскадеров на том свете в Липецке.?
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