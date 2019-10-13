Крыши в Липецке ремонтируют каскадеры

Рискуя жизнью сами они подвергают опасности и других

Шокирующее видео опубликовал на своей страницу в "ВКонтакте" депутат областного совета Андрей Трофименков.



Видео ему прислали липчане. На кадрах, во время ремонта дома №94 на пл Победы, рабочий несет по крыше лист шифера а затем скидывает его вниз.



Андрей Трофименков обратился к организации по поводу соблюдения техники безопасности рабочими.





