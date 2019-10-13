В мире

10 минут назад

Украинский спецназ уничтожил шестерых нацистов, пытавшихся помешать разведению сил

36

Пятеро украинских нацистов и примкнувший к ним военнослужащий ВСУ уничтожены в ходе короткого боестолкновения со спецназом Украины на участке разведения сил и средств в Петровском.

Как сообщили в Управлении Народной милиции ДНР, инцидент произошёл 10 октября. Разведчики ополченцев зафиксировали бой между группой спецназа сил специальных операций ВСУ с одной стороны и боевиками националистов с другой, пытавшимися помешать разведению сил.

По данным разведки ДНР, в ходе боя спецназ Украины ликвидировал как минимум пятерых националистов, судьба остальных выясняется.

Одним из погибших в ходе боестолкновения стал военнослужащий 17-й танковой бригады рядовой Карамышев, по своей воле покинувший часть с оружием, для того чтобы встать на сторону нацистов в районе посёлка Старогнатовка, сообщает разведка ДНР.

Ранее сообщалось, что журналисты украинских СМИ зафиксировали бой между солдатами 35-й бригады ВСУ и спецназом ССО ВСУ в районе планируемого разведения сил и средств на участке посёлка Петровское. Однако во избежание огласки сделанные ими записи сразу же изъяла СБУ, сообщает tsargrad.tv

36

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Шнуров рассказал, чем займется после завершения карьеры музыканта
Шнуров рассказал, чем займется после завершения карьеры музыканта

23 минуты назад

В мире
В Киеве заявили об отсутствии денег на восстановление Донбасса
В Киеве заявили об отсутствии денег на восстановление Донбасса

25 минут назад

В мире
Курды заявили о гибели 75 турецких солдат в Сирии
Курды заявили о гибели 75 турецких солдат в Сирии

28 минут назад

В мире
Американские СМИ рассказали, как США ненамеренно помогли экономике России
Американские СМИ рассказали, как США ненамеренно помогли экономике России

35 минут назад

В мире
Полицейский застрелил чернокожую женщину в ее собственном доме в Техасе
Полицейский застрелил чернокожую женщину в ее собственном доме в Техасе

37 минут назад

В мире
Глава МИД Украины прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе
Глава МИД Украины прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе

вчера, 20:38

В мире