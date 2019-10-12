Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве девятилетней девочки в Саратове

Саратовский суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой. При этом ранее стало известно, что в ходе допроса мужчина признался в совершении преступления. Между тем мать погибшей девочки потребовала от властей города обеспечить безопасный проход к школе, поскольку её дочери приходилось добираться к образовательному учреждению через гаражи, где она в итоге и была убита.





«Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.



Напомним, утром 9 октября школьница вышла из дома и отправилась на занятия, однако в здании общеобразовательного учреждения она так и не появилась. В тот же день МВД и волонтёры отряда «Лиза Алерт» приступили к поискам пропавшей. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Тело Киселёвой обнаружили в одном из гаражных боксов около часа ночи 11 октября.



В тот же день следователи установили личность человека, который может быть причастен к убийству девочки. В результате был задержан местный житель, 35-летний Михаил Туватин. Ранее он уже был судим: с 2008 по 2010 год отбывал наказание в колонии за кражу, а в апреле 2011 года его осудили на шесть с половиной лет за разбой и изнасилование.



В ходе допроса мужчина дал признательные показания. Кроме того, было установлено, что в последнее время мужчина нигде не работал, время от времени «шабашил» на стройке и намеревался купить новый автомобиль — Daewoo Nexia.



«Несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. 9 октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она спросила, его ли это гараж. Мужчина предположил, что имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил её убийство», — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.



В ведомстве также подчеркнули, что принят «исчерпывающий комплекс мер для полного, объективного и беспристрастного расследования» данного преступления и привлечения злоумышленника к строгой ответственности по закону.



Различные характеристики

Вместе с тем во ФСИН дали отрицательную характеристику подозреваемому в убийстве девочки в Саратове. По словам замглавы службы Валерия Максименко, мужчина «склонен к обману, хитёр и опасен, нуждается в контроле».



«Человек этот непростой — он всё осознает, но его тянет на преступления. Психологические тесты показали, что он зациклен на сексуальных темах, у него всё упирается в это», — цитирует Максименко радиостанция «Говорит Москва».



Ольга Туватина, мать подозреваемого в убийстве, не верит в то, что её сын совершил преступление. Она охарактеризовала его как «замечательного, доброго, умного и работящего человека».



При этом отец Михаила Туватина сообщил, что никак не связан с подозреваемым. Он также подчеркнул, что уже давно не общается со своими женой и сыном. Суд арестовал Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Саратовской области, сообщает russian.rt.com «Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.Напомним, утром 9 октября школьница вышла из дома и отправилась на занятия, однако в здании общеобразовательного учреждения она так и не появилась. В тот же день МВД и волонтёры отряда «Лиза Алерт» приступили к поискам пропавшей. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Тело Киселёвой обнаружили в одном из гаражных боксов около часа ночи 11 октября.В тот же день следователи установили личность человека, который может быть причастен к убийству девочки. В результате был задержан местный житель, 35-летний Михаил Туватин. Ранее он уже был судим: с 2008 по 2010 год отбывал наказание в колонии за кражу, а в апреле 2011 года его осудили на шесть с половиной лет за разбой и изнасилование.В ходе допроса мужчина дал признательные показания. Кроме того, было установлено, что в последнее время мужчина нигде не работал, время от времени «шабашил» на стройке и намеревался купить новый автомобиль — Daewoo Nexia.«Несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. 9 октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она спросила, его ли это гараж. Мужчина предположил, что имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил её убийство», — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.В ведомстве также подчеркнули, что принят «исчерпывающий комплекс мер для полного, объективного и беспристрастного расследования» данного преступления и привлечения злоумышленника к строгой ответственности по закону.Различные характеристикиВместе с тем во ФСИН дали отрицательную характеристику подозреваемому в убийстве девочки в Саратове. По словам замглавы службы Валерия Максименко, мужчина «склонен к обману, хитёр и опасен, нуждается в контроле».«Человек этот непростой — он всё осознает, но его тянет на преступления. Психологические тесты показали, что он зациклен на сексуальных темах, у него всё упирается в это», — цитирует Максименко радиостанция «Говорит Москва».Ольга Туватина, мать подозреваемого в убийстве, не верит в то, что её сын совершил преступление. Она охарактеризовала его как «замечательного, доброго, умного и работящего человека».При этом отец Михаила Туватина сообщил, что никак не связан с подозреваемым. Он также подчеркнул, что уже давно не общается со своими женой и сыном. «Не надо, меня и так трясёт всего. Он мне никто, и ничего про него я сказать не могу, потому что я его не знаю, я с ним не общался. Когда он вышел последний раз из тюрьмы, то пришёл, посидел пять минут и ушёл», — цитирует мужчину телеканал «Звезда».