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53 минуты назад
Липецкая вечЁрка: зарплаты учителей, заразная страсть и перекрытие города
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 10 октября.
Липчане сегодня очень активно обсуждали зарплаты учителей. Сервис поиска работы причислил наш регион к тем, где учителям приходится практически нищенствовать. По данным сервиса учителям в Липецкой области предлагают работать за 13 200 рублей в месяц. У Липецкстата иные данные: среднемесячная зарплата учителей в Липецкой области по последним данным составляет 27 178 рублей.В региональной администрации пояснили, что базовая ставка педагога без опыта работы и стажа действительно составляет не так много — 11 280 рублей. Но, фактически, редко кто работает только на одну ставку, отказывается от классного руководства и иных дополнительных обязательств. Отсюда и складываются усредненные по региону 27 178 рублей.
Не меньше откликов к сообщению о суде над высокопоставленным уже бывшим следователем. В Правобережном суде сегодня начался уголовный процесс по обвинению бывшего начальника Следственной части УМВД России по Липецкой области Аркадия Бобкина в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Что натворил человек в погонах – в большом материале «Бригадам» - место на нарах».
Липецкая школьница одарила ВИЧ-инфекцией своих многочисленных любовников.За девять месяцев с начала года в Липецке выявили 128 новых зараженных ВИЧ-инфекцией горожан. Из них один - младенец, которому вирус передала мама. Еще одна инфицированная - несовершеннолетняя. 17-летняя школьница вела активную половую жизнь, и теперь медикам предстоит определить весь круг ее партнеров.
В Липецке на время марафона перекроют больше десяти улиц.Читатели не оставили это сообщение без внимания. Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в этот день с 05:00 до 17:00 будет ограничено движение транспорта по маршруту забега. Исключение будет сделано лишь для машин скорой помощи и экстренных служб.
Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать пути объезда.
Не меньше откликов к сообщению о суде над высокопоставленным уже бывшим следователем. В Правобережном суде сегодня начался уголовный процесс по обвинению бывшего начальника Следственной части УМВД России по Липецкой области Аркадия Бобкина в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Что натворил человек в погонах – в большом материале «Бригадам» - место на нарах».
Липецкая школьница одарила ВИЧ-инфекцией своих многочисленных любовников.За девять месяцев с начала года в Липецке выявили 128 новых зараженных ВИЧ-инфекцией горожан. Из них один - младенец, которому вирус передала мама. Еще одна инфицированная - несовершеннолетняя. 17-летняя школьница вела активную половую жизнь, и теперь медикам предстоит определить весь круг ее партнеров.
В Липецке на время марафона перекроют больше десяти улиц.Читатели не оставили это сообщение без внимания. Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в этот день с 05:00 до 17:00 будет ограничено движение транспорта по маршруту забега. Исключение будет сделано лишь для машин скорой помощи и экстренных служб.
Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать пути объезда.
357