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Происшествия
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сегодня, 13:52
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У 40-летней матери двоих детей нашли клефедрон
Женщина отправилась на три года в колонию.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина для личного потребления приобрела смесь, содержащую клефедрон — дешевый аналог мефедрона, который считается ещё более токсичным. Липчанка хранила наркотики при себе и дома.
У отправившейся в колонию женщины остались двое малолетних детей, в отношении которых она ограничена в родительских правах.
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