У 40-летней матери двоих детей нашли клефедрон

Женщина отправилась на три года в колонию.

Советский районный суд Липецка приговорил 40-летнюю липчанку к трём годам колонии общего режима за незаконное хранение наркотиков без цели сбыта в крупном размере (по части второй статьи 228 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина для личного потребления приобрела смесь, содержащую клефедрон — дешевый аналог мефедрона, который считается ещё более токсичным. Липчанка хранила наркотики при себе и дома.У отправившейся в колонию женщины остались двое малолетних детей, в отношении которых она ограничена в родительских правах.