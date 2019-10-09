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Бывший директор школы после из-за спора с блоггером

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#пранк #блоггер #водка

Он принял вызов и выпил бутылку водки.

Мужчина, оказавшийся бывшим директором школы, в воскресенье выпил водку и умер возле продуктового магазина в поселке Подстепки Самарской области. Печальный пранк случился 5 октября, пишут «Известия». По данным издания, водку ему купил известный тольяттинский блогер Илья Губарев. Во время разговора блогер поинтересовался, сможет ли тот выпить её залпом. Происходящее на видео снимали очевидцы.

Через несколько часов мужчина скончался, не дождавшись приезда скорой. И им оказался не бездомный, как некоторые подумали сначала, а бывший директор местной школы Николай Колчанов. Причины смерти мужчины пока неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту инцидента.

Вскоре после случившегося Илья Губарев прокомментировал произошедшее: он хотел помочь человеку, страдающему алкоголизмом, перенести похмелье.
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#пранк #блоггер #водка

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