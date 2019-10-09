Общество
48 минут назад
Зашевелились!
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В регионе спешно подают тепло в сельские больнички и Дома культуры.
Вчера GOROD48 сообщил, что 16 объектов здравоохранения и культуры в сельской местности остались без тепла. И уже вчера в районах зашевелились.
- В настоящее время решение вопросов с подачей тепла на проблемные объекты соцсферы перешло в активную завершающую фазу. Газ уже подан на отопительное оборудование ДЦК деревни Знаменка Краснинского района. До конца дня будут закончены работы в ДЦК села Грязное Липецкого района и в ФАПах сел Ведное и Топтыково Чаплыгинского района. Ремонтные работы на остальных объектах соцсферы с последующей подачей газа планируется завершить до 15 октября, - сообщили GOROD48 в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Липецк».
- В настоящее время решение вопросов с подачей тепла на проблемные объекты соцсферы перешло в активную завершающую фазу. Газ уже подан на отопительное оборудование ДЦК деревни Знаменка Краснинского района. До конца дня будут закончены работы в ДЦК села Грязное Липецкого района и в ФАПах сел Ведное и Топтыково Чаплыгинского района. Ремонтные работы на остальных объектах соцсферы с последующей подачей газа планируется завершить до 15 октября, - сообщили GOROD48 в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Липецк».
4 732
Липецк
ХАМКА
Бездари!
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