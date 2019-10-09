Общество

48 минут назад

Зашевелились!

4 732
#отопление
Зашевелились!

В регионе спешно подают тепло в сельские больнички и Дома культуры.

Вчера GOROD48 сообщил, что 16 объектов здравоохранения и культуры в сельской местности остались без тепла. И уже вчера в районах зашевелились.

- В настоящее время решение вопросов с подачей тепла на проблемные объекты соцсферы перешло в активную завершающую фазу. Газ уже подан на отопительное оборудование ДЦК деревни Знаменка Краснинского района. До конца дня будут закончены работы в ДЦК села Грязное Липецкого района и в ФАПах сел Ведное и Топтыково Чаплыгинского района. Ремонтные работы на остальных объектах соцсферы с последующей подачей газа планируется завершить до 15 октября, - сообщили GOROD48 в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Липецк».
4 732
#отопление

Комментарии (4)

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Липецк

2 минуты назад
Когда отопление даст квадра обосгратая?
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ХАМКА

8 минут назад
На показуху пишут, дают отопление, нет и не было на Левобережной, и когда будет?
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Бездари!

21 минуту назад
Кто зашевелился? Глисты? Где отопление на Доватора?
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007

23 минуты назад
Чейт она моя
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