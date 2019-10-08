16 объектов здравоохранения и культуры остались без тепла

Без тепла остались ФАПы, аптека, досуговые центры.

Как сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Липецк», 16 объектов здравоохранения и культуры в регионе не готовы к приему газа для отопления. Без тепла остаются восемь объектов здравоохранения: 7 фельдшерско-акушерских пунктов в Чаплыгинском районе (села Ведное и Топтыково), в Краснинском районе (села Гудаловка и Яблоново, деревни Щербаково и Морево, поселок Лески), а также аптека в селе Конь-Колодезь Хлевенского района. Также не готовы к приему тепла восемь досуговых центров культуры в селах Грязное и Крутые Хутора Липецкого района, селе Верхнее Брусланово, Сергиевское, деревнях Знаменка и Морево Краснинского района, деревнях Барсуково и Паленка Становлянского района.



- Главам районов и сельских поселений необходимо активизировать работу по устранению всех замечаний газораспределительной организации на указанных объектах соцсферы, чтобы они как можно скорее могли получить газ. Письмо с просьбой ускорить решение проблемы направлено в Управление энергетики и тарифов администрации Липецкой области», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» и АО «Газпром газораспределение Липецк» Сергей Карасиков.



Всего по итогам проведенного газовиками комплексного обследования были обнаружены дефекты газового оборудования на 161 социальном объекте. Газораспределительной организацией были направлены письма в адрес глав районов и сельских поселений об оказании содействия в своевременном финансировании и подготовке указанных объектов к отопительному сезону 2019-2020 г.г. В большинстве случаев вся необходимая работа по подготовке объектов к отопительному сезону была закончена в срок.





фото: bagnet.org

