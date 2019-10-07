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Липецких священников, выступивших в защиту заключенных по «московскому делу», вызвали «на ковер»

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#"московское дело" #протесты #
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Липецких священников, выступивших в защиту заключенных по «московскому делу», вызвали «на ковер»

Клирики Максим Павловский и Геннадий Комков объяснили руководству митрополии, почему подписали открытые письма в защиту людей, которых судят и приговорили к различным срокам за участие в акциях протеста в Москве. 

Клирики липецкого храма святителей Митрофана и Тихона Геннадий Комков и Максим Павловский, настоятель церкви Преображения Господня села Кривец оказались в центре внимания руководства липецкой митрополии.

Молодые священнослужители дали пояснения в письменной форме, почему они поддержали в Сети заключенных по «московскому делу». 

Документ был передан секретарю епархии иерею Вадиму Голеву, сообщивший GOROD48, что священники объяснили, почему оставили автографы под открытым письмом в защиту людей, которых судят и приговорили к различным срокам за участие в акциях протеста в Москве. 

- Священники — молодцы, имеют свою точку зрения. Я служу в глубинке, в храме села Верхнее Казачье, о произошедших событиях в Москве узнал только после встречи с отцами, и теперь во многом их поддерживаю, - заявил иерей Вадим Голев. 

По его словам, «бумага не будет направлена в Патриархию, никаких гонений на священников не будет». 

Получить оперативно комментарий от клириков Максима Павловского и Геннадия Комкова GOROD48 не удалось. 

Отметим, что среди тех, кто поддерживает «подписантов» - настоятель Липецкого храма иконы Божией Матери "Взыскание Погибших" протоиерей Димитрий Струев, опубликовавший в «ЖЖ» следующий пост: 

«...я в последние полтора-два года минимизировал своё присутствие в публичном пространстве. И когда появилось в сети письмо с множеством известных имен, среди которых есть мои друзья или просто уважаемые мной люди, я не счёл нужным "высовываться", возбуждая собственное тщеславие появлением моего имени среди имен более достойных людей. Вторая - мне незнакомы те материалы, на которые ссылаются авторы письма, и не было ни желания, ни ощущения необходимости их искать и разбираться, а подписывать не разбираясь, по принципу "все побежали - и я побежал" - как-то не по-взрослому. Хотя повторюсь, под письмом много очень дорогих для меня имен, да и в тексте ничто не вызвало возражений».

Фото: www.nakanune.ru

14 772
#"московское дело" #протесты #
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Комментарии (14)

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СанСаныч

3 минуты назад
стадо липецких баранов не одобряет
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Роман

11 минут назад
Постоянные угрозы путинских бандитов
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Антон

13 минут назад
Все московские попы из кгб,начальники их офицеры из кгб типа гундяева
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Наш

17 минут назад
Христанутые πιздаболы.
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100 пудов

19 минут назад
этим подписантам проплатили. Гоните в шею этих барыг от церкви
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Справедливый

21 минуту назад
Упоротый на всю голову верующий, А СКОКА ДАШЬ.
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Упоротый на всю голову верующий

23 минуты назад
Почем благодать нынча)))
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Жители

29 минут назад
Теперь в полиции ребра сломают или убьют священников
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Справедливый

30 минут назад
Люди добрые.эти попики узнают о событиях в стране от отцов,сотоварищей.Слов не нахожу,несмотря на мой очень богатый словарный запас!Приехали!
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Старовер

36 минут назад
Это не священники а сатанисты паства верующих должна их изгнать !
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