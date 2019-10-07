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Липецких священников, выступивших в защиту заключенных по «московскому делу», вызвали «на ковер»
Клирики Максим Павловский и Геннадий Комков объяснили руководству митрополии, почему подписали открытые письма в защиту людей, которых судят и приговорили к различным срокам за участие в акциях протеста в Москве.
Молодые священнослужители дали пояснения в письменной форме, почему они поддержали в Сети заключенных по «московскому делу».
Документ был передан секретарю епархии иерею Вадиму Голеву, сообщивший GOROD48, что священники объяснили, почему оставили автографы под открытым письмом в защиту людей, которых судят и приговорили к различным срокам за участие в акциях протеста в Москве.
- Священники — молодцы, имеют свою точку зрения. Я служу в глубинке, в храме села Верхнее Казачье, о произошедших событиях в Москве узнал только после встречи с отцами, и теперь во многом их поддерживаю, - заявил иерей Вадим Голев.
По его словам, «бумага не будет направлена в Патриархию, никаких гонений на священников не будет».
Получить оперативно комментарий от клириков Максима Павловского и Геннадия Комкова GOROD48 не удалось.
Отметим, что среди тех, кто поддерживает «подписантов» - настоятель Липецкого храма иконы Божией Матери "Взыскание Погибших" протоиерей Димитрий Струев, опубликовавший в «ЖЖ» следующий пост:
«...я в последние полтора-два года минимизировал своё присутствие в публичном пространстве. И когда появилось в сети письмо с множеством известных имен, среди которых есть мои друзья или просто уважаемые мной люди, я не счёл нужным "высовываться", возбуждая собственное тщеславие появлением моего имени среди имен более достойных людей. Вторая - мне незнакомы те материалы, на которые ссылаются авторы письма, и не было ни желания, ни ощущения необходимости их искать и разбираться, а подписывать не разбираясь, по принципу "все побежали - и я побежал" - как-то не по-взрослому. Хотя повторюсь, под письмом много очень дорогих для меня имен, да и в тексте ничто не вызвало возражений».
Фото: www.nakanune.ru
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