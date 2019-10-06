В Липецке после дождя появилась огромная лужа на новой дороге

Но ливневка здесь есть.

Сегодня автомобилисты, передвигающиеся по улице Космонавтов неприятно удивились – на проезжей части и выезде со стороны домов 10 и 12 после ночных дождей появилась большая лужа.Недавно этот участок дорожной сети был отремонтирован в рамках федеральной программы БКАД, и вот опять. Но проблема, как выяснилось, оказалась не в работе ливневки.В момент съемки этого участка дороги появилась машина подрядчика - «Руслан-1». С пассажирской стороны открылась дверь и человек с лопатой начал активно разгонять воду. Заметив корреспондента, работяги начали кричать, а потом и вовсе в темпераментной манере подъехали к журналисту в попытке окатить водой.- Чего ты снимаешь?! - начали было на повышенных тонах разговор дорожники.- Лужу...После того, как градус диалога снизился, они предложили сесть в машину и наглядно ознакомиться с ситуацией. Оказалось, что решетку ливневой канализации забила опавшая с деревьев листва.- Ты лучше напиши, почему дороги не чистят, - продолжил диалог наш собеседник. – Вчера начальник приезжал (от мэрии – прим. GOROD48), тоже на лужу показывал. Но мы-то сделали свою работу, а другие не хотят.После активной работы лопатой лужа постепенно уменьшилась, и автомобиль подрядчиков переехал на другую сторону проезжей части, где они продолжили расчистку от листвы другой решетки.