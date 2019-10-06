Общество

54 минуты назад

В Липецке после дождя появилась огромная лужа на новой дороге

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#подтопление #ливень
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В Липецке после дождя появилась огромная лужа на новой дороге

Но ливневка здесь есть.

Сегодня автомобилисты, передвигающиеся по улице Космонавтов неприятно удивились – на проезжей части и выезде со стороны домов 10 и 12 после ночных дождей появилась большая лужа.

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Недавно этот участок дорожной сети был отремонтирован в рамках федеральной программы БКАД, и вот опять. Но проблема, как выяснилось, оказалась не в работе ливневки.

IMG_8394[1].JPG

В момент съемки этого участка дороги появилась машина подрядчика - «Руслан-1». С пассажирской стороны открылась дверь и человек с лопатой начал активно разгонять воду. Заметив корреспондента, работяги начали кричать, а потом и вовсе в темпераментной манере подъехали к журналисту в попытке окатить водой.


- Чего ты снимаешь?! - начали было на повышенных тонах разговор дорожники.

 - Лужу...

После того, как градус диалога снизился, они предложили сесть в машину и наглядно ознакомиться с ситуацией. Оказалось, что решетку ливневой канализации забила опавшая с деревьев листва.

IMG_8403[1].JPG

- Ты лучше напиши, почему дороги не чистят, - продолжил диалог наш собеседник. – Вчера начальник приезжал (от мэрии – прим. GOROD48), тоже на лужу показывал. Но мы-то сделали свою работу, а другие не хотят.


После активной работы лопатой лужа постепенно уменьшилась, и автомобиль подрядчиков переехал на другую сторону проезжей части, где они продолжили расчистку от листвы другой решетки.

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32 1174
#подтопление #ливень
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Комментарии (32)

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21 век на дворе

43 секунды назад
Востриков - зарплата 1 млн. руб, причем здесь востриков и его миллион, это всё поганые пиндосы-провокаторы-диверсанты.А востриков-патриот
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Горожанка

1 минуту назад
Строили мы строили....и наконец построили)))) плохому танцору всегда что- то мешает.Нашему Липицу листва,например.Интересно,в других городах нет листвы и низинных мест что ли? А потому то,как сказано ниже,делается все для галочки.В землю можно много денег вложить,это же бездонная яма.
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Гость

4 минуты назад
Ошибка проектировщика у которого в дипломе написано ОСТОРОЖНО СПЕЦИАЛИСТ
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Востриков - зарплата 1 млн. руб

4 минуты назад
Уборщики территорий, з/п от 10 000 руб. НАЛЕТАЙ ! ЛИСТВУ ГРЕСТИ БУДЕТЕ !
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Бубнов

5 минут назад
У нас никогда порядка не будет, посмотрите кто делает эти дороги, экономят на всём, оставшиеся деньги делят, зато по ушам хорошо ездят
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Гость

6 минут назад
Ливневки надо по ГОСТу делать, а не для галочки!
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Где кухаркина?

6 минут назад
В чечне сухо? И в Грозном работает ливневка. Может эта поездка - обмен опыта ......
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Востриков - зарплата 1 млн. руб

8 минут назад
21 век на дворе, ДА , ЛИВНЁВКИ ЗАБИТЫ ЛИСТВОЙ ! И ЧЁ ! ? Управление Благоустройства г. Липецка, МБУ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА Г. ЛИПЕЦКА" Деятельность по чистке и уборке Востриков Алексей Сергеевич
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ОбамаТрамп-

9 минут назад
Чмо
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21 век на дворе

10 минут назад
Походу, поганые пиндосы листвой ливневки закидали или забыли их сделать
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