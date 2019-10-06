Турция стягивает военные силы к границе с Сирией

Об этом в субботу, 5 октября, сообщил CNN Turk.

Отмечается, что Турция направила на границу с Сирией 20-ю бронетанковую бригаду.

При этом высокая концентрация вооруженных сил Турции была замечена в пограничном городе Акчакал.

4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, на территории, подконтрольной поддерживаемым США курдским отрядам, сообщает iz.ru