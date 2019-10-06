Происшествия

сегодня, 09:28

Историю жуткого убийства липецкой школьницы сегодня покажут по ТВ

13 2823
#Следствие вели
4
Историю жуткого убийства липецкой школьницы сегодня покажут по ТВ

Преступлению посвящен выпуск шоу «Следствие вели…».

Новый выпуск передачи «Следствие вели…» на телеканале НТВ будет сегодня посвящен преступлению, совершенному в Липецке. Выпуск выйдет в эфир в 16:20. Съемочная бригада и ведущий Леонид Каневский расскажут о зверском убийстве липецкой школьницы, совершенном в 1988 году. Съемки передачи и интервью с участниками расследования резонансного преступления проходили в Липецке этим летом. Кроме того, авторы поговорили с соседями убитой 7-летней девочки и ее убийцы.

В сентябре 1988 года в Правобережном РОВД Липецка было зарегистрировано заявление о "безвестном исчезновении" 7-летней школьницы, которая пошла в магазин за хлебом и не вернулась. Первоначальные поисковые мероприятия не дали результата.

Розыском девочки занялась практически вся милиция Липецка. Спустя две недели нашли ее останки, а еще через пару недель милиционеры вышли на след убийцы. Им оказался сосед семьи школьницы по подъезду, рабочий завода "Свободный сокол" Юрий Медведев. Во время обыска его квартиры имевшиеся у следствия улики подтвердила еще одна находка: личные вещи пропавшей девочки. 11 октября 1988 года Юрия Медведева задержали.

Суд над Медведевым прошел в Доме культуры рудоуправления. Зал не смог вместить всех желающих, и на улицу были выведены "громкоговорители". В день, когда оглашался приговор, перед ДК собрались несколько тысяч человек, которые одобрительно встретили известие о смертном приговоре.

Фото: скриншот НТВ


13 2823
#Следствие вели
4

Комментарии (13)

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Гость

1 минуту назад
Носороги пичкают нас землян жуткими страшилками чтобы мы самих себя боялись и ненавидели.)
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ДНД

5 минут назад
Говорят, что в здание ДК СРУ, где проходил суд, Медведева доставляли переодетым в форму сотрудника УИН (чтобы избежать самосуд).
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-6231- DNC

5 минут назад
А за что он её убил-то? Он что маньяком был? И сколько вообще на его счету убийств было?
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ХХХ

11 минут назад
Убийца Тани Трухачевой был по фамилии Медведев ,взяли его на работе ,работал он кажется на Соколе,то ли токарем ,то ли грузчиком ,точно не помню .
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ХХХ

18 минут назад
Убийца был найден и расстрелян и не надо сочинять ,что его не нашли.Таня Трухачева жила на ул Ленина .
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Перри Мейсон

24 минуты назад
Советская милиция свое дело хорошо знала..
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Саша

33 минуты назад
Дело было шито белыми нитками а под пытками и не в том сознаешся
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Антон

33 минуты назад
Таня Трухачева, царствие ей небесное!
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Ольга

34 минуты назад
Это, про Таню Трухочеву наверное , если фамилию правельно написала
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911

43 минуты назад
В Липецке тогда было много слухов, что убийцу не нашли и подставили кого сумели.
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