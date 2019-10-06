Историю жуткого убийства липецкой школьницы сегодня покажут по ТВ

Преступлению посвящен выпуск шоу «Следствие вели…».

Новый выпуск передачи «Следствие вели…» на телеканале НТВ будет сегодня посвящен преступлению, совершенному в Липецке. Выпуск выйдет в эфир в 16:20. Съемочная бригада и ведущий Леонид Каневский расскажут о зверском убийстве липецкой школьницы, совершенном в 1988 году. Съемки передачи и интервью с участниками расследования резонансного преступления проходили в Липецке этим летом. Кроме того, авторы поговорили с соседями убитой 7-летней девочки и ее убийцы.



В сентябре 1988 года в Правобережном РОВД Липецка было зарегистрировано заявление о "безвестном исчезновении" 7-летней школьницы, которая пошла в магазин за хлебом и не вернулась. Первоначальные поисковые мероприятия не дали результата.



Розыском девочки занялась практически вся милиция Липецка. Спустя две недели нашли ее останки, а еще через пару недель милиционеры вышли на след убийцы. Им оказался сосед семьи школьницы по подъезду, рабочий завода "Свободный сокол" Юрий Медведев. Во время обыска его квартиры имевшиеся у следствия улики подтвердила еще одна находка: личные вещи пропавшей девочки. 11 октября 1988 года Юрия Медведева задержали.



Суд над Медведевым прошел в Доме культуры рудоуправления. Зал не смог вместить всех желающих, и на улицу были выведены "громкоговорители". В день, когда оглашался приговор, перед ДК собрались несколько тысяч человек, которые одобрительно встретили известие о смертном приговоре.



Фото: скриншот НТВ





