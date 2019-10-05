На кольце у памятника танкистам опрокинулся «УАЗ»

Авария обошлась без пострадавших.

Вечером 4 октября в Липецке на кольце у памятника Танкистам столкнулись автомобили «Шевроле» и «УАЗ».



По словам очевидцев аварии, «УАЗ» двигался по кольцу, а «Шевроле» выехал с улицы Катукова и не пропустил внедорожник. От удара «УАЗ» опрокинулся.



В аварии никто не пострадал.





