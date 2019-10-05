Происшествия

вчера, 23:18

На кольце у памятника танкистам опрокинулся «УАЗ»

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#Авария #ДТП
На кольце у памятника танкистам опрокинулся «УАЗ»

Авария обошлась без пострадавших.

Вечером 4 октября в Липецке на кольце у памятника Танкистам столкнулись автомобили «Шевроле» и «УАЗ».

По словам очевидцев аварии, «УАЗ» двигался по кольцу, а «Шевроле» выехал с улицы Катукова и не пропустил внедорожник. От удара «УАЗ» опрокинулся.

В аварии никто не пострадал.


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#Авария #ДТП

Комментарии (1)

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хорошие дороги для хороших дураков

45 минут назад
новый асфальт не пострадал ?
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