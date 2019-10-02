Происшествия

51 минуту назад

Безработная липчанка хотела обокрасть бутик «Зара»

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#попытка кражи #магазин #одежда
Безработная липчанка хотела обокрасть бутик «Зара»

Женщина почти вынесла из торгового зала одежду и обувь.

И.о. мирового судьи СУ № 15 Советского района вынесла приговор безработной молодой матери, которую уличили в воровстве из магазина.  Липчанка не стала отрицать своей вины в покушении на кражу.

Как указано в материалах суда, преступление было совершено вечером 11 июня. Женщина решила украсть одежду из бутика «Зара» в центре Липецка. Злоумышленница сложила в свою сумку женскую куртку стоимостью 1 191 рубль, брюки за 772 рубля, блузку стоимостью 919 рублей, платье за 1 030 рублей, туфли за 1 730 рублей. Упаковав гардероб в свою сумочку, женщина прошла мимо кассы и направилась к выходу, но воришку заметили сотрудники магазина и задержали ее.

Суд вынес обвинительный приговор и наказал женщину 3 месяцами ограничения свободы. На этот срок липчанке запрещено по ночам выходить из дома, менять место жительства, а также посещать места проведения массовых мероприятий.
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#попытка кражи #магазин #одежда

Комментарии (3)

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Сергей 13

24 минуты назад
Ничё у неё сумочка,вместительная.
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Почти...

36 минут назад
Почти не выпала, почти не вынесла...Васильеву за лярды так наказали.
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Трезвенники 15 мкр

44 минуты назад
Везде камеры. Все равно ничего не боятся!
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