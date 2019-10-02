Безработная липчанка хотела обокрасть бутик «Зара»

Женщина почти вынесла из торгового зала одежду и обувь.

И.о. мирового судьи СУ № 15 Советского района вынесла приговор безработной молодой матери, которую уличили в воровстве из магазина. Липчанка не стала отрицать своей вины в покушении на кражу.



Как указано в материалах суда, преступление было совершено вечером 11 июня. Женщина решила украсть одежду из бутика «Зара» в центре Липецка. Злоумышленница сложила в свою сумку женскую куртку стоимостью 1 191 рубль, брюки за 772 рубля, блузку стоимостью 919 рублей, платье за 1 030 рублей, туфли за 1 730 рублей. Упаковав гардероб в свою сумочку, женщина прошла мимо кассы и направилась к выходу, но воришку заметили сотрудники магазина и задержали ее.



Суд вынес обвинительный приговор и наказал женщину 3 месяцами ограничения свободы. На этот срок липчанке запрещено по ночам выходить из дома, менять место жительства, а также посещать места проведения массовых мероприятий.