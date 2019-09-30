Уроженка Харькова украла у липецкого пенсионера 150 тысяч рублей

Украинка представилась медсестрой и проникла в квартиру пенсионера под видом медсестры

Октябрьским районным судом Липецка 2 ранее судимые жительницы Липецка признаны виновными в покушении на кражу с причинением значительного ущерба гражданам.



Как установлено материалами уголовного дела, в августе 2018 года уроженка г. Харькова под видом медицинской сестры из поликлиники проникла в квартиру потерпевшего и, воспользовавшись его невнимательностью, похитила из шкафа 150 000 рублей.



Через месяц вместе со своей знакомой она попыталась вновь совершить преступление по тому же сценарию.



Одна из женщин, представившись медицинской сестрой, с разрешения собственника прошла в квартиру, и не закрыла за собой дверь.



В тот момент, когда она отвлекая потерпевшую, вынудила ее пройти на кухню, другая - похитила находящиеся на видном месте денежные средства.



Однако к этому времени обе преступницы уже находились под наблюдением полицейских, которые задержали их с поличным.



Обе женщины полностью признали свою вину.



Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя суд приговорил обеих к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Липецкой области.

