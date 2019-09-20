Происшествия

16 минут назад

Пожилые брат и сестра погибли при пожаре в Ельце

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#пожар
Сегодня на улице Староелецкой в Ельце загорелся частный деревянный дом. В огне погибли двое пожилых людей.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пожар вспыхнул около 15.00. Когда к дому прибыли первые пожарные подразделения он уже горел открытым пламенем. Строение тушили 16 пожарных с помощью  четырех единиц техники. К 15.36 огонь удалось победить. 

На развалинах дома пожарные нашли тела брата и сестры. Погибшим было 79 и 73 года. 

Сотрудники пожарнадзора расследуют причины возгорания.

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#пожар

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