Пожилые брат и сестра погибли при пожаре в Ельце

Сегодня на улице Староелецкой в Ельце загорелся частный деревянный дом. В огне погибли двое пожилых людей.



Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пожар вспыхнул около 15.00. Когда к дому прибыли первые пожарные подразделения он уже горел открытым пламенем. Строение тушили 16 пожарных с помощью четырех единиц техники. К 15.36 огонь удалось победить.



На развалинах дома пожарные нашли тела брата и сестры. Погибшим было 79 и 73 года.



Сотрудники пожарнадзора расследуют причины возгорания.



