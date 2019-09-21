34-летнего липчанина подозревают в попsnrt обмануть страховую компанию на 400 000 рублей

Полицейские по представлению прокуратуры возбудили дело о мошенничестве в сфере страхования: 34-летний житель Липецка пытался обмануть АО «СОГАЗ».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 13 февраля 2018 года в Липецкий филиал АО «СОГАЗ» с заявлением о выплате страхового возмещения обратился 34-летний липчанин: он заявил, что его в автомобиль «Citroen C4» врезался «ВАЗ-21074».

Страховая компания провела транспортно-трасологическое исследование, которое установило, что механизм образования повреждений автомобиля «Citroen C4» противоречит обстоятельствам ДТП, указанным его владельцам.

На основании заключения экспертов в выплате страхового возмещения заявителю было отказано.

Несмотря на это, мужчина обратился в суд с иском к АО «СОГАЗ» о взыскании страхового возмещения по договору ДОСАГО в сумме 400 000 рублей.

В ходе судебного рассмотрения была проведена автотехническая экспертиза, которая полностью подтвердила ранее сделанные выводы о недостоверности сообщенных истцом обстоятельств получения его автомобилем повреждений.

Прокуратура усмотрела в действиях липчанина попытку мошенничества группой лиц по предварительному сговору и отправила соответствующие материалы в орган дознания.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.159.5 УК РФ.