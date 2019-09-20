В мире
51 минуту назад
Ученые назвали причину возникновения рака
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Они уверены, что во всем виновато загрязнение воды.
Загрязненная питьевая вода является одним из главных факторов развития онкологических заболеваний. Исследование о том, как питьевая вода с опасными примесями становится причиной рака в США, провели эксперты некоммерческой организации Environmental Working Group.
Специалисты изучили совокупное воздействие 22 канцерогенов на здоровье человека в 48 363 системах водоснабжения в США, пишут «Известия». Оказалось, что наибольший риск для здоровья несет содержащийся в воде мышьяк, побочные продукты дезинфекции, а также радиоактивные элементы — уран и радий.
Эксперты добавили, что наиболее опасными являются системы водоснабжения, использующие подземные воды. Они пришли к выводу, что к более чем 100 тысячам случаев рака на протяжении жизни одного поколения в Соединенных Штатах могут привести вредные вещества в питьевой воде.
Специалисты изучили совокупное воздействие 22 канцерогенов на здоровье человека в 48 363 системах водоснабжения в США, пишут «Известия». Оказалось, что наибольший риск для здоровья несет содержащийся в воде мышьяк, побочные продукты дезинфекции, а также радиоактивные элементы — уран и радий.
Эксперты добавили, что наиболее опасными являются системы водоснабжения, использующие подземные воды. Они пришли к выводу, что к более чем 100 тысячам случаев рака на протяжении жизни одного поколения в Соединенных Штатах могут привести вредные вещества в питьевой воде.
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