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Сотрудников спецсвязи убили на вокзале

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#убийство #ограбление
Сотрудников спецсвязи убили на вокзале

Убийцы похитили 7,3 млн рублей.

Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Преступление произошло на станции Брянск-Орловский в ночь на 20 сентября. На вокзале в Брянске при ограблении застрелили двух сотрудников отделения спецсвязи. После нападения преступники пытались скрыть следы и подожгли служебное помещение. По данным источника РИА Новости, сотрудники службы, которая специализируется на доставке почтовых отправлений, умерли до приезда скорой помощи.

Погибшие были сотрудниками отделения спецсвязи на территории вокзала "Брянск-1". Двое мужчин дежурили на складе почтовых и грузовых отправлений. Каждые три часа сотрудники должны были выходить на связь с дежурным вокзала. Однако в назначенное время они с ним не связались, отмечает Рен ТВ. При проверке в каморке на складе были найдены тела мужчин с огнестрельными ранениями груди и головы.

Злоумышленники похитили 7,3 миллиона рублей, пишут брянские СМИ. Сейчас полицейские ищут злоумышленников.
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#убийство #ограбление

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