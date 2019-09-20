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Сотрудников спецсвязи убили на вокзале
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Убийцы похитили 7,3 млн рублей.
Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.
Преступление произошло на станции Брянск-Орловский в ночь на 20 сентября. На вокзале в Брянске при ограблении застрелили двух сотрудников отделения спецсвязи. После нападения преступники пытались скрыть следы и подожгли служебное помещение. По данным источника РИА Новости, сотрудники службы, которая специализируется на доставке почтовых отправлений, умерли до приезда скорой помощи.
Погибшие были сотрудниками отделения спецсвязи на территории вокзала "Брянск-1". Двое мужчин дежурили на складе почтовых и грузовых отправлений. Каждые три часа сотрудники должны были выходить на связь с дежурным вокзала. Однако в назначенное время они с ним не связались, отмечает Рен ТВ. При проверке в каморке на складе были найдены тела мужчин с огнестрельными ранениями груди и головы.
Злоумышленники похитили 7,3 миллиона рублей, пишут брянские СМИ. Сейчас полицейские ищут злоумышленников.
Преступление произошло на станции Брянск-Орловский в ночь на 20 сентября. На вокзале в Брянске при ограблении застрелили двух сотрудников отделения спецсвязи. После нападения преступники пытались скрыть следы и подожгли служебное помещение. По данным источника РИА Новости, сотрудники службы, которая специализируется на доставке почтовых отправлений, умерли до приезда скорой помощи.
Погибшие были сотрудниками отделения спецсвязи на территории вокзала "Брянск-1". Двое мужчин дежурили на складе почтовых и грузовых отправлений. Каждые три часа сотрудники должны были выходить на связь с дежурным вокзала. Однако в назначенное время они с ним не связались, отмечает Рен ТВ. При проверке в каморке на складе были найдены тела мужчин с огнестрельными ранениями груди и головы.
Злоумышленники похитили 7,3 миллиона рублей, пишут брянские СМИ. Сейчас полицейские ищут злоумышленников.
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