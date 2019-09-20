Происшествия

сегодня, 11:17

Две иномарки столкнулись возле станции «Скорой помощи»

6 1200
#авария #ДТП
Две иномарки столкнулись возле станции «Скорой помощи»

Медики сразу же пришли на помощь пострадавшей в аварии женщине.

Сегодня около 9 утра на проспекте 60 лет СССР произошло столкновение белой «Шкоды Актавия» и черного «БМВ». Авария случилась возле станции «Скорой помощи». ДТП произошло, когда «Шкода» выруливала из двора, от детского сада. Тем временем по проспекту ехал «БМВ».

В аварии пострадала женщина, которая находилась на рулем «Шкоды». Медики моментально пришли ей на помощь. Женщину на каталке отвезли на станцию «скорой». На место аварии вызвали спасателей МЧС. «БМВ» после столкновения задымился, из него потекло топливо. Сработавшие в иномарке предохранители не дали возникнуть возгоранию, а прибывшие на место аварии спасатели смыли с дороги горючее.






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#авария #ДТП

Комментарии (6)

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Ася

13 минут назад
Такое ощущение,что комментарии пишут школьники. Взрослый адекватный человек ,такую ересь писать не будет.
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Ыых

34 минуты назад
На бмв малхаз чиния был известный вор в законе
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Плевать

36 минут назад
Денис, а тебе, после повышения, на хлебушек-то хватит? Или своей мякины за незатянувшимся родничком хватает?
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Я твоя

39 минут назад
вася, шкоду подаришь?
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Денис

46 минут назад
Когда же бензин рублей по 150 сделают?
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вася

52 минуты назад
Пороться хочу.
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