Две иномарки столкнулись возле станции «Скорой помощи»

Медики сразу же пришли на помощь пострадавшей в аварии женщине.

Сегодня около 9 утра на проспекте 60 лет СССР произошло столкновение белой «Шкоды Актавия» и черного «БМВ». Авария случилась возле станции «Скорой помощи». ДТП произошло, когда «Шкода» выруливала из двора, от детского сада. Тем временем по проспекту ехал «БМВ».



В аварии пострадала женщина, которая находилась на рулем «Шкоды». Медики моментально пришли ей на помощь. Женщину на каталке отвезли на станцию «скорой». На место аварии вызвали спасателей МЧС. «БМВ» после столкновения задымился, из него потекло топливо. Сработавшие в иномарке предохранители не дали возникнуть возгоранию, а прибывшие на место аварии спасатели смыли с дороги горючее.













