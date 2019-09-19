Общество

57 минут назад

Ещё две дороги, отремонтированные в рамках «БКАД», приняты комиссией

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#дорожные работы
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Ещё две дороги, отремонтированные в рамках «БКАД», приняты комиссией

Улица Титова и площадь Космонавтов, отремонтированные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», официально признаны готовыми. Сегодня их приняли члены специальной комиссии, в которую вошли представители ГИБДД и руководители профильных подразделений администраций города и региона.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, первой эксперты осмотрели улицу Титова. Этим летом на 700 метровом участке уложили два слоя асфальтобетона «Б-II» - выравнивающий и верхний, оборудовали искусственные неровности, создали дополнительные парковочные места, нанесли разметку.

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- Замечаний по выполненным работам нет, - констатировал председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин.

Не оказалось претензий у специалистов и к качеству ремонта кольцевой магистрали вокруг площади Космонавтов. На участке площадью 12 170 кв.м. заменили два слоя покрытия, причём верхний выполнили в особо прочном щебёночно-мастичном асфальтобетоне.

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Ранее в Липецке приняли пять отремонтированных дорог. Все объекты, приведённые в порядок в рамках национального проекта «БКАД», планируют официально признать готовыми до конца ноября.

фото пресс-службы администрации Липецка.
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#дорожные работы
2

Комментарии (6)

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БКАД

16 минут назад
А вы обратите внимание БКАД, заменит две буквы и получается БРАК. Ну нечего скоро увидел что из этого БКАД получилось?
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Липовая Липа

25 минут назад
Всё как обычно: в ноябре признают дороги готовыми, а в марте там будут яма на канаве, их снова признают негодными и запросят денег на очередной ремонт.
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скрепанутый

31 минуту назад
в россии асфальт сходит с дороги вместе со снегом. скрепы и духовность не позволяют делать как на загнивающем Западе, чтобы дороги не надо было ремонтировать больше 5 лет.
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Хы

41 минуту назад
Рукожопы делали, долго не продержиться
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Жители

44 минуты назад
На кольцевой космонавтов дорога действительно хорошая,жаль весной вместе со снегом развалиться
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Ну это...

46 минут назад
Весна покажет...
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