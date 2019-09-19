Ещё две дороги, отремонтированные в рамках «БКАД», приняты комиссией

Улица Титова и площадь Космонавтов, отремонтированные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», официально признаны готовыми. Сегодня их приняли члены специальной комиссии, в которую вошли представители ГИБДД и руководители профильных подразделений администраций города и региона.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, первой эксперты осмотрели улицу Титова. Этим летом на 700 метровом участке уложили два слоя асфальтобетона «Б-II» - выравнивающий и верхний, оборудовали искусственные неровности, создали дополнительные парковочные места, нанесли разметку.- Замечаний по выполненным работам нет, - констатировал председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин.Не оказалось претензий у специалистов и к качеству ремонта кольцевой магистрали вокруг площади Космонавтов. На участке площадью 12 170 кв.м. заменили два слоя покрытия, причём верхний выполнили в особо прочном щебёночно-мастичном асфальтобетоне.Ранее в Липецке приняли пять отремонтированных дорог. Все объекты, приведённые в порядок в рамках национального проекта «БКАД», планируют официально признать готовыми до конца ноября.