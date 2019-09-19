57 минут назад
Ещё две дороги, отремонтированные в рамках «БКАД», приняты комиссией
Улица Титова и площадь Космонавтов, отремонтированные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», официально признаны готовыми. Сегодня их приняли члены специальной комиссии, в которую вошли представители ГИБДД и руководители профильных подразделений администраций города и региона.
- Замечаний по выполненным работам нет, - констатировал председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин.
Не оказалось претензий у специалистов и к качеству ремонта кольцевой магистрали вокруг площади Космонавтов. На участке площадью 12 170 кв.м. заменили два слоя покрытия, причём верхний выполнили в особо прочном щебёночно-мастичном асфальтобетоне.
Ранее в Липецке приняли пять отремонтированных дорог. Все объекты, приведённые в порядок в рамках национального проекта «БКАД», планируют официально признать готовыми до конца ноября.
фото пресс-службы администрации Липецка.
БКАД
Липовая Липа
скрепанутый
Хы
Жители
Ну это...