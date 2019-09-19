Происшествия

сегодня, 12:17

«Виновники ДТП сели и уехали, а нам отвечать»

19 2477
#ДТП #авария

Из-за дорожных разборок на орловской трассе произошла авария.

Вчера вечером на трассе Орёл-Тамбов произошла массовая авария. В ДТП никто не пострадал, но причина столкновения, вызвала возмущение жены одного из участников аварии. Ее муж вез из школы двух детей и чудом проскочил между отбойником и резко остановившимися машинами.

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- Авария произошла из-за того, что два водителя остановились в левой полосе выяснять отношения. Из-за них на трассе столкнулись четыре автомобиля, а те два водителя прыгнули в машины и уехали, - рассказывает Ольга. - Меня не интересует материальная сторона этой аварии, мы оплатим ремонт своей машины, но до каких пор такие действия будут оставаться безнаказанными?

Этим вопросом Ольга задается потому, что всех четырех участников столкновения автоинспекторы уличили в несоблюдении дистанции. Женщина не отрицает этого нарушения, но не понимает, почему к ответственности не привлекут истинных виновников аварии — тех, кто устроил разборки на дороге. «Очень хотелось, чтобы этим водителям хотя бы было стыдно!», заканчивает Ольга.
19 2477
#ДТП #авария

Комментарии (19)

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Видно что

2 минуты назад
на 18.04.40 у впереди едущей машины зажглись стопы. Куда летел регик еще пять секунд не снижая скорости не ясно.
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МЕСТНЫЙ

6 минут назад
ДЕБИЛЫ! КТО - ЖЕ ТАК ЕЗДИТ С ДЕТЬМИ?
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Сергей

8 минут назад
Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://rebrand.ly/jcaz7a и мой номер теперь не видно гаишникам вообще!
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Зелёная

11 минут назад
Есть хорошее правило трех ДДД дай дорогу дураку , или поспешишь людей насмешишь .
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важняк

14 минут назад
Ну что за наро,сами накуевертят,а потом,чем то недовольны.Читай п.10.1.пдд.
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Нг

16 минут назад
Регистратор правда имбицил, нет бы не показывать как он лохонулся, а тут всем на обозрение! Нехрена гнать в такую погоду. А если они на буксире, сломались и тд.
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Житель

16 минут назад
А куда так мчался с 2 детьми в непогоду? разогнался так что даже затормозить не смог... а потом из-за тебя сотни людей в пробке стояли...
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Лена

18 минут назад
С двумя детьми.самое гонки устраивать,чем папаша думал.....
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Ну что сказать

22 минуты назад
У них аварийка была включена,не прав кто гнал сломя голову,не куя не понимая что впереди тормозила машина,дебил млять.
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1111

23 минуты назад
На сайте ни одной хорошей новости - только дтп, драки, взятки, хамство. Такое впечатление, что в Липецке только быдлятина живет. Где светлые и позитивные новости? Или в нашем городе таких нет?
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