«Виновники ДТП сели и уехали, а нам отвечать»

Из-за дорожных разборок на орловской трассе произошла авария.

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Вчера вечером на трассе Орёл-Тамбов произошла массовая авария. В ДТП никто не пострадал, но причина столкновения, вызвала возмущение жены одного из участников аварии. Ее муж вез из школы двух детей и чудом проскочил между отбойником и резко остановившимися машинами.- Авария произошла из-за того, что два водителя остановились в левой полосе выяснять отношения. Из-за них на трассе столкнулись четыре автомобиля, а те два водителя прыгнули в машины и уехали, - рассказывает Ольга. - Меня не интересует материальная сторона этой аварии, мы оплатим ремонт своей машины, но до каких пор такие действия будут оставаться безнаказанными?Этим вопросом Ольга задается потому, что всех четырех участников столкновения автоинспекторы уличили в несоблюдении дистанции. Женщина не отрицает этого нарушения, но не понимает, почему к ответственности не привлекут истинных виновников аварии — тех, кто устроил разборки на дороге. «Очень хотелось, чтобы этим водителям хотя бы было стыдно!», заканчивает Ольга.