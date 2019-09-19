Происшествия

46 минут назад

«Рецидивисты в области порчи носов снова вышли на дело»

7 570
#хулиганство #вандализм
«Рецидивисты в области порчи носов снова вышли на дело»

В парке Измалково Буратино сломали нос

В парке райцентра Измалково детской скульптуре Буратино отломили нос. Это произошло не в первый раз.

«Можно было бы предположить, что Пьеро и Буратино сошлись в схватке за право исполнять романсы Мальвине, но правда куда прозаичнее... Рецидивисты в области порчи носов снова вышли на дело. Их жертвой в очередной раз стал деревянный мальчик с золотым ключиком. Что же это? Личная неприязнь, желание самоутвердиться или беспричинный вандализм?», говорится в сообщении паблика "Свежие новости. Измалково"



Ранее в этом же парке повредили скульптуру Пьеро и у Кота в сапогах сломали шпагу



7 570
#хулиганство #вандализм

Комментарии (7)

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Начальник

16 минут назад
Ставьте камеры!!!
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Маруся

23 минуты назад
Этот нос загнать бы вандалу в одно место, чтоб детям настроение не портил!
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Ваш

25 минут назад
Высокодуховные, православные россияне так не могли поступить. Это провокаторы из загнивающего запада. Может быть сам Обама.
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мама, дорогая

27 минут назад
В се такие безобразия твАрятся от безнаказанности. Где в населенный пунктах ППС ?! Проезжал бы патруль по улицам фактов * ,вообще, не было бы. Как говорится, что рыба гниет с головы - нет власти в стране......
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это вам не в СССР

29 минут назад
деградация
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гость

34 минуты назад
да уж, А ты культурный местный?
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да уж

36 минут назад
Это все колхозное быдло творит. И в самом Липецке вандализмом занимается поколение,понаехавших из колхоза отбросов. Они все тупые и не образованные. Не надо ничего делать для колхозанов. Их удел- картоха и самогон.
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