Происшествия
46 минут назад
«Рецидивисты в области порчи носов снова вышли на дело»
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В парке Измалково Буратино сломали нос
В парке райцентра Измалково детской скульптуре Буратино отломили нос. Это произошло не в первый раз.
«Можно было бы предположить, что Пьеро и Буратино сошлись в схватке за право исполнять романсы Мальвине, но правда куда прозаичнее... Рецидивисты в области порчи носов снова вышли на дело. Их жертвой в очередной раз стал деревянный мальчик с золотым ключиком. Что же это? Личная неприязнь, желание самоутвердиться или беспричинный вандализм?», говорится в сообщении паблика "Свежие новости. Измалково"
Ранее в этом же парке повредили скульптуру Пьеро и у Кота в сапогах сломали шпагу.
«Можно было бы предположить, что Пьеро и Буратино сошлись в схватке за право исполнять романсы Мальвине, но правда куда прозаичнее... Рецидивисты в области порчи носов снова вышли на дело. Их жертвой в очередной раз стал деревянный мальчик с золотым ключиком. Что же это? Личная неприязнь, желание самоутвердиться или беспричинный вандализм?», говорится в сообщении паблика "Свежие новости. Измалково"
Ранее в этом же парке повредили скульптуру Пьеро и у Кота в сапогах сломали шпагу.
7 570
Начальник
Маруся
Ваш
мама, дорогая
это вам не в СССР
гость
да уж