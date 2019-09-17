Из-за порыва трубы на проспекте Победы отключили холодную воду и перекрыли небольшой участок дороги

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, сегодня около 21:00 при производстве земляных работ в районе Кольцевой площади был поврежден водовод. В результате холодное водоснабжение отключено в домах №№ 89, 91, 91а, 93, 93б и 95 по проспекту Победы. Работы по устранению порыва планируется провести этой ночью.



Кроме того, принято решение перекрыть участок автомобильной дороги от Кольцевой площади до улицы Индустриальной.





