Общество

сегодня, 22:13

Из-за порыва трубы на проспекте Победы отключили холодную воду и перекрыли небольшой участок дороги

8 417
#коммунальная авария
Из-за порыва трубы на проспекте Победы отключили холодную воду и перекрыли небольшой участок дороги
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, сегодня около 21:00 при производстве земляных работ в районе Кольцевой площади был поврежден водовод. В результате холодное водоснабжение отключено в домах №№ 89, 91, 91а, 93, 93б и 95 по проспекту Победы. Работы по устранению порыва планируется провести этой ночью.

Кроме того, принято решение перекрыть участок автомобильной дороги от Кольцевой площади до улицы Индустриальной.


8 417
#коммунальная авария

Комментарии (8)

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Коля

23 минуты назад
Где фанфурики дешевле купить?
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Коля

24 минуты назад
Уваркину на 20ом и-оне надо поселить.А то она не знает куда деньги деть,всё какие-то колёса в парках лепит.
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Рсдрп

29 минут назад
Бл….это сколько будет продолжаться, заткнись мразота!
ответить

Бл….это сколько будет продолжаться

37 минут назад
Это навсегда.
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:

41 минуту назад
Вообще то прорыв, это когда аварийно, а не из за тупых работников,которые роют в слепую. Хотя у путяти тоже так прорыв выглядит.
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наши руки не для скуки

42 минуты назад
эффективная рукожопость
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Ж....какая то

44 минуты назад
Бл….это сколько будет продолжаться
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Очевидец

46 минут назад
Да, фонтан был знатный!
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