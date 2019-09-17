Общество
сегодня, 22:13
Из-за порыва трубы на проспекте Победы отключили холодную воду и перекрыли небольшой участок дороги
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, сегодня около 21:00 при производстве земляных работ в районе Кольцевой площади был поврежден водовод. В результате холодное водоснабжение отключено в домах №№ 89, 91, 91а, 93, 93б и 95 по проспекту Победы. Работы по устранению порыва планируется провести этой ночью.
Кроме того, принято решение перекрыть участок автомобильной дороги от Кольцевой площади до улицы Индустриальной.
Кроме того, принято решение перекрыть участок автомобильной дороги от Кольцевой площади до улицы Индустриальной.
Коля
Коля
Рсдрп
Бл….это сколько будет продолжаться
:
наши руки не для скуки
Ж....какая то
Очевидец