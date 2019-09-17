Общество

14 минут назад

В Липецк приступили к мониторингу потенциально опасных для развития паводков территорий

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#паводок
В Липецк приступили к мониторингу потенциально опасных для развития паводков территорий

К мониторингу проблемных в период весеннего паводка участков на основных водотоках приступили в Липецке. Согласно решению городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, обследования потенциально опасных в период пропуска талых вод территорий должны завершиться до конца сентября.

Как сообщает МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка», сегодня специалисты управления, и представители управлений Советским и Правобережным округами города осмотрели территорию от моста через Каменный лог возле Центрального рынка до улицы Большие ключи, а также район улиц Калинина и Радиаторная. Для получения объективной картины в труднодоступных местах городские спасатели использовали возможности квадрокоптера.

В период активного таяния снега со склонов лога река Липовка может выйти из берегов и подтопить расположенные рядом индивидуальные жилые дома. Многократно такая опасность возрастает, если путь весенним потокам преграждают заросли дикорастущих растений и стихийные мусорные свалки, которые нередко вдоль русла создают сами жители частного сектора. Проведённый рейд и съемки квадрокоптера подтвердили необходимость расчистки от них обследованных территорий.  Высокая сорная трава, ветки деревьев, скопление растительных отходов с подворий домовладений во время половодья могут стать серьезным препятствием для естественного прохождения воды. Рекомендации по расчистке потенциально опасных участков будут переданы в департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка для планирования объемов и проведения комплекса работ.

- Подготовка к паводку не случайно начинается уже ранней осенью. Практикуемая несколько лет подряд работа по выявлению «узких» мест в системе водотоков Липецка и их ликвидации в осенне-зимний доказала свою эффективность. Благодаря превентивным мерам, взаимодействию коммунальных служб, спасателей, неравнодушных общественников весной в областном центре удаётся минимизировать риск возникновения чрезвычайных ситуаций, - отметил начальник городского управления ГО и ЧС Николай Новиков.

В ближайшее время рейдовая бригада обследует состояние русла Студёного ручья.   
1 92
#паводок

Комментарии (1)

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???

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Что ходить с умными лицами если ливневок нет.
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