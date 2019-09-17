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Девочка убила сестру, мешавшую делать уроки
Мать девочек лишена родительских прав
17-летняя школьница из Башкирии утопила свою 7-летнюю сестру за то, что та мешала ей делать уроки, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.
Подросток завела ребенка в баню, засунула голову девочки в таз с водой и держала некоторое время, в результате чего та захлебнулась.
Подозреваемую задержали, с ней проводят следственные действия. Следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Обеих девочек удочерила подруга их биологической матери. У нее они жила два года.
Подросток завела ребенка в баню, засунула голову девочки в таз с водой и держала некоторое время, в результате чего та захлебнулась.
Подозреваемую задержали, с ней проводят следственные действия. Следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Обеих девочек удочерила подруга их биологической матери. У нее они жила два года.
Да уж...