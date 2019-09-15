Липецкие волейболистки проиграли «Спарте» со счетом, которого… не бывает

Вторая товарищеская встреча прошла отнюдь не по сценарию первой.

Готовящийся к сезону в Высшей лиге волейбольный «Липецк» в домашнем спортивном комплексе «Атлант» провел товарищеские матчи с нижегородской «Спартой».

Если в первой игре липчанки дали соперницам бой и победили – 3:2, то во втором матче на площадке полностью доминировали волжские волейболистки. По договоренности между командами были сыграны все пять партий, и в каждой из них сильнее оказались гостьи – 25:21, 25:21, 27:25, 25:22, 16:14. Таким образом, липчанки проиграли со счетом, о котором группа «Чайф» спела песню, но который не встречается в официальных играх по волейболу – 0:5.

Чемпионат России в Высшей лиге стартует 10 октября. С этого сезона команды перейдут на так называемую туровую систему – это когда несколько клубов собираются в одном городе и проводят сразу несколько матчей между собой. 1-й тур пройдет в Липецке с 10 по 12 октября. Липчанки сыграют с «Лучом» (Москва), «Импульсом» (Волгодонск) и «Приморочкой» (Владивосток).