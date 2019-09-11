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Шумахер пришел в сознание после операции в Париже
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Автогонщик проходит лечение в клинике столицы Франции.
Известный немецкий пилот автогонок серии «Формула-1» Михаэль Шумахер пришёл в сознание в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду. Об этом 11 сентября сообщила газета Le Parisien. По сведениям издания, автогонщик находится в отделении кардиологии. Точной информации о состоянии его здоровья нет.
Ранее СМИ сообщили о том, что 50-летнего спортсмена тайно доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии парижской больницы имени Жоржа Помпиду. Теперь его здоровьем будет заниматься специалист по лечению сердечной недостаточности, профессор Филипп Менаше. По словам медиков, немцу предстоит экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. 69-летний врач прославился тем, что еще в 2000 году стал первым, кто провел трансплантацию мышечных стволовых клеток одному из пациентов, у которого был инфаркт миокарда. Именно Менаше также осуществил первую в мире пересадку молодых клеток сердца женщине, страдавшей от сердечной недостаточности.
В декабре 2013 года Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года Шумахер проходил восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера. В июне 2014 года Шумахер был выведен из комы и переведен из реанимации на реабилитацию, которую он проходит у себя дома в Швейцарии. С тех самых пор никакой официальной информации о состоянии здоровья семикратного чемпиона мира не поступало, напоминает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили о том, что 50-летнего спортсмена тайно доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии парижской больницы имени Жоржа Помпиду. Теперь его здоровьем будет заниматься специалист по лечению сердечной недостаточности, профессор Филипп Менаше. По словам медиков, немцу предстоит экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. 69-летний врач прославился тем, что еще в 2000 году стал первым, кто провел трансплантацию мышечных стволовых клеток одному из пациентов, у которого был инфаркт миокарда. Именно Менаше также осуществил первую в мире пересадку молодых клеток сердца женщине, страдавшей от сердечной недостаточности.
В декабре 2013 года Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года Шумахер проходил восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера. В июне 2014 года Шумахер был выведен из комы и переведен из реанимации на реабилитацию, которую он проходит у себя дома в Швейцарии. С тех самых пор никакой официальной информации о состоянии здоровья семикратного чемпиона мира не поступало, напоминает ТАСС.
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