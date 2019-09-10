Общество

сегодня, 15:48

Энергоснабжение домов на улице Зои Космодемьянской восстановлено

5 449
#энергоснабжение
1
Энергоснабжение домов на улице Зои Космодемьянской восстановлено
Аварийные бригады ЛГЭК и Липецкгорсвета восстановили энергоснабжение жилых домов на улице Зои Космодемьянской после утренней аварии.

Напомним, что около десяти утра дома по честной стороне улицы с №20 по №60 оказались обесточены из-за поваленного мусоровозом столба линии электропередачи
5 449
#энергоснабжение
1

Комментарии (5)

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1

50 секунд назад
Ракурс. Хороший фотограф на вес золота
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Как-то так

26 минут назад
Судя по ошибкам в текстах (не первая на этом сайте), русский язык перестали учить где-то с 2000 года( включая комменты)...
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чесные цыгане

36 минут назад
смешно
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jaMMze 13

сегодня, 16:09
А когда восстановите энергоснабжение дома 13 на улице Чесоточная? Уже как 5 лет нету у нас света!
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дома по ЧЕСТНОЙ стороне улицы)

сегодня, 16:01
а вторая бесчестная, хоть в глаза на..ы
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