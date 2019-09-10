Общество
сегодня, 15:48
Энергоснабжение домов на улице Зои Космодемьянской восстановлено
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Аварийные бригады ЛГЭК и Липецкгорсвета восстановили энергоснабжение жилых домов на улице Зои Космодемьянской после утренней аварии.
Напомним, что около десяти утра дома по честной стороне улицы с №20 по №60 оказались обесточены из-за поваленного мусоровозом столба линии электропередачи.
Напомним, что около десяти утра дома по честной стороне улицы с №20 по №60 оказались обесточены из-за поваленного мусоровозом столба линии электропередачи.
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Как-то так
чесные цыгане
jaMMze 13
дома по ЧЕСТНОЙ стороне улицы)