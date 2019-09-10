В Липецке проверили молочные продукты на содержание пестицидов

Для обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов федеральным учреждением "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория" контролируются допустимые уровни не только содержания токсичных элементов (кадмий, мышьяк, ртуть, свинец), но и пестицидов.



Как сообщили в лаборатории, за первую неделю сентября сотрудниками химико-токсикологического отдела проведено 18 исследований молочной продукции на определение остаточных количеств хлорорганических пестицидов.



В результате экспертизы превышения допустимых уровней пестицидов в поступивших продукта не обнаружено.



Пестициды – это группа химических веществ, которые широко применяются в сельском хозяйстве для защиты растений от вредителей и различных заболеваний, а также для борьбы с сорняками.



Главная опасность любых агрохимикатов заключается в том, что их чрезмерное или неправильное применение может привести к накоплению ядовитых веществ в сельскохозяйственной продукции. К примеру, в овощах, фруктах, зерновых или бобовых культурах. В молоко пестициды могут попадать через загрязненный корм или через кожу при санитарной обработке шерстного покрова животных против насекомых.



Попадая в организм человека с едой, пестициды могут нанести здоровью серьезный вред: вызвать аллергию, диатез, негативные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Более всего уязвимы и восприимчивы люди со слабым иммунитетом, маленькие дети, люди пожилого возраста и беременные женщины.



Определить наличие пестицидов по внешнему виду продукта, к сожалению, невозможно. Как правило, видимых признаков их избытка нет. Поэтому самый надежный способ – это именно лабораторные исследования.



