Общество

48 минут назад

В Липецке проверили молочные продукты на содержание пестицидов

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#молочные продукты
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В Липецке проверили молочные продукты на содержание пестицидов
Для обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов федеральным учреждением "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория" контролируются допустимые уровни не только содержания токсичных элементов (кадмий, мышьяк, ртуть, свинец), но и пестицидов.

Как сообщили в лаборатории, за первую неделю сентября сотрудниками химико-токсикологического отдела проведено 18 исследований молочной продукции на определение остаточных количеств хлорорганических пестицидов.

В результате экспертизы превышения допустимых уровней пестицидов в поступивших продукта не обнаружено.

Пестициды – это группа химических веществ, которые широко применяются в сельском хозяйстве для защиты растений от вредителей и различных заболеваний, а также для борьбы с сорняками.

Главная опасность любых агрохимикатов заключается в том, что их чрезмерное или неправильное применение может привести к накоплению ядовитых веществ в сельскохозяйственной продукции. К примеру, в овощах, фруктах, зерновых или бобовых культурах. В молоко пестициды могут попадать через загрязненный корм или через кожу при санитарной обработке шерстного покрова животных против насекомых.

Попадая в организм человека с едой, пестициды могут нанести здоровью серьезный вред: вызвать аллергию, диатез, негативные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Более всего уязвимы и восприимчивы люди со слабым иммунитетом, маленькие дети, люди пожилого возраста и беременные женщины.

Определить наличие пестицидов по внешнему виду продукта, к сожалению, невозможно. Как правило, видимых признаков их избытка нет. Поэтому самый надежный способ – это именно лабораторные исследования.

1 513
#молочные продукты
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Комментарии (1)

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Алканы 15-го

10 минут назад
Пестициды. Гормоны. Есть такой показатель, как гной! Есть такой показатель как содержание кала!- То есть, содержание гнойных патогенных бактерий. А народ давится молоком, и думает, что ему нужен кальций, оттого и все бабки ходя раком
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