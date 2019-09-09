Общество

сегодня, 14:12

Электроснабжение улиц Теперика, Хорошавина и Катукова восстановлено

402
#электричество #авария #
Электроснабжение улиц Теперика, Хорошавина и Катукова восстановлено

Дома запитали по резервной схеме

Как  сообщал GOROD48, сегодня произошло повреждение кабеля и аварийное отключение электричества в районе улиц Теперика, Хорошавина и частично - Катукова.

Аварийная бригада занимается поисками места повреждения. Для восстановления электроснабжения задействована резервная схема. Электроснабжение в домах жителей трех улиц в данный момент восстановлено, сообщили в ЛГЭК.
402
#электричество #авария #

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