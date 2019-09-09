Общество

сегодня, 09:33

Прокуратура: выборы прошли в штатном режиме

3 602
#выборы
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Прокуратура: выборы прошли в штатном режиме

Серьезных нарушений не выявили.

На выборах губернатора Липецкой области не зафиксировано нарушений, требующих мер прокурорского реагирования. Об этом GOROD48 сообщила помощник прокурора региона Татьяна Ткачева.

- Единственной жалобой, которая поступила в прокуратуру, связана с Троекурово, сигналом о попытке вброса бюллетеней. Сейчас по данному факту проводится проверка, - уточнила Татьяна Ткачева. - Других сигналов не поступало.

Напомним, по а 6 часов утра 9 сентября, после обработки 100% протоколов избирательных комиссий, на выборах главы администрации Липецкой области с результатом 67,27% голосов лидирует Игорь Артамонов. На втором месте Сергей Токарев, его результат 20,06% голосов. Третье место у Ларисы Ксенофонтовой - 4,60% голосов. Четвертое место у Андрея Плотникова - 3,18% голосов. На пятом месте Андрей Григорьев -2,88% голосов.
3 602
#выборы
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Комментарии (3)

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47 минут назад
"Режим штатный" - антинародный.....
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Андрей

53 минуты назад
С Артамоновым люди связывают свои надежды, поверили ему, поэтому и явка была выше и проголосовали за него. Поздравляем!!!
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НЕ ПАТРИОТ

сегодня, 09:48
"выборы прошли в штатном режиме" - "победил" тот, кто надо...
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