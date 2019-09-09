Общество
сегодня, 09:33
Прокуратура: выборы прошли в штатном режиме
Серьезных нарушений не выявили.
На выборах губернатора Липецкой области не зафиксировано нарушений, требующих мер прокурорского реагирования. Об этом GOROD48 сообщила помощник прокурора региона Татьяна Ткачева.
- Единственной жалобой, которая поступила в прокуратуру, связана с Троекурово, сигналом о попытке вброса бюллетеней. Сейчас по данному факту проводится проверка, - уточнила Татьяна Ткачева. - Других сигналов не поступало.
Напомним, по а 6 часов утра 9 сентября, после обработки 100% протоколов избирательных комиссий, на выборах главы администрации Липецкой области с результатом 67,27% голосов лидирует Игорь Артамонов. На втором месте Сергей Токарев, его результат 20,06% голосов. Третье место у Ларисы Ксенофонтовой - 4,60% голосов. Четвертое место у Андрея Плотникова - 3,18% голосов. На пятом месте Андрей Григорьев -2,88% голосов.
- Единственной жалобой, которая поступила в прокуратуру, связана с Троекурово, сигналом о попытке вброса бюллетеней. Сейчас по данному факту проводится проверка, - уточнила Татьяна Ткачева. - Других сигналов не поступало.
Напомним, по а 6 часов утра 9 сентября, после обработки 100% протоколов избирательных комиссий, на выборах главы администрации Липецкой области с результатом 67,27% голосов лидирует Игорь Артамонов. На втором месте Сергей Токарев, его результат 20,06% голосов. Третье место у Ларисы Ксенофонтовой - 4,60% голосов. Четвертое место у Андрея Плотникова - 3,18% голосов. На пятом месте Андрей Григорьев -2,88% голосов.
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Андрей
НЕ ПАТРИОТ