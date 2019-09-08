На избирательном участке в Чаплыгинском районе опрашивают свидетелей попытки вброса бюллетеней

Инцидент проверяют прокуратура, полиция и избирательная комиссия.

Представители партии КПРФ сообщили о попытке вброса бюллетеней на участке №20/31 в селе Троекурово Чаплыгинского района. По сведениям коммунистов, наблюдатель от партии «Единая Россия» получил три бюллетеня от председателя избирательной комиссии и намеревался опустить их в урну для голосования.



⁃ По данному факту проводится проверка, - сообщила GOROD48 помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. - В ситуации разбираются прокуратура Чаплыгинского района, полиция и представители избирательной комиссии. Опрашиваются все свидетели инцидента. Работа участка не остановлена.



Напомним, что сообщения о нарушениях на выборах принимает дежурный прокурор. До 20:00 звонки принимаются по телефонам (4742) 27-34-59 и 27-34-27.

