Политика

сегодня, 13:45

На избирательном участке в Чаплыгинском районе опрашивают свидетелей попытки вброса бюллетеней

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#выборы главы региона
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На избирательном участке в Чаплыгинском районе опрашивают свидетелей попытки вброса бюллетеней

Инцидент проверяют прокуратура, полиция и избирательная комиссия.

Представители партии КПРФ сообщили о попытке вброса бюллетеней на участке №20/31 в селе Троекурово Чаплыгинского района. По сведениям коммунистов, наблюдатель от партии «Единая Россия» получил три бюллетеня от председателя избирательной комиссии и намеревался опустить их в урну для голосования. 

⁃ По данному факту проводится проверка, - сообщила GOROD48 помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. - В ситуации разбираются прокуратура Чаплыгинского района, полиция и представители избирательной комиссии. Опрашиваются все свидетели инцидента. Работа участка не остановлена. 

Напомним, что сообщения о нарушениях на выборах принимает дежурный прокурор. До 20:00 звонки принимаются по телефонам (4742) 27-34-59 и 27-34-27.
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#выборы главы региона
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Комментарии (1)

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27 район

сегодня, 13:55
В школе 77 не дают купоны на концерт. Организаторы раздают только 'своим' и 'по блату'. Старые перешницы! Зачем вам эти купоны?
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