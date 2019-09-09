«Дому тоже нужна одежда!»

В Липецке открылся иновационный завод по производству фасадных кассет и крепежных элементов. ООО "Завод Стальной Фасад" стал первым в Липецкой области производителем данной продукции в полностью автоматическом режиме.

Металлокассеты завода входят в группу строительных материалов, которые будут использоваться для облицовки, а их применение поможет кардинально видоизменить внешнее оформление здания.

На предприятии используются лучшие доступные технологии. Линия по производству фасадных кассет завода Стальной Фасад уникальна своим механизмом. Все ее компоненты итальянские.

Также Стальной Фасад производит порошковую окраску всех изделий.

Все процессы производства металлокассет проходят автоматически, что полностью исключает возможность ручного труда, а соответственно - брака в связи с человеческими факторами. Но значит ли это полное отсутствие потребности в кадрах? Конечно же нет - утверждает руководство предприятия. Как и любая другая машина, линия про производству фасадных кассет требует контроля.







На данный момент завод Стальной Фасад производит фасадные кассеты и линеарные панели, которые имеют ряд преимуществ:

- эстетически привлекательный вид за счет скрытого крепления;

- торцы закрываются декоративной планкой;

- создается повышенная жесткость кассеты за счет микропрофилирования;

- легкость монтажа, а так же замены кассеты при ее повреждении.

Еще одно немаловажное направление производимой на заводе продукции - подсистема и крепеж. И здесь насчитывается более 10 позиций, которые помогут в монтаже вентилируемых фасадов.

Эстетический внешний вид кассетам производства завода Стальной Фасад придает итальянская покрасочная камера, являющаяся одной из наилучших на Российском рынке. Самым большим преимуществом здесь является предварительная шестиступенчатая подготовка изделия с применением инновационного европейского метода. Также длина и ширина камеры позволяет красить изделия до 4 метров в длину и 1,5 метров в высоту.

Оборудование завода Стальной Фасад позволяет производить 12 типов металлокассет, что удовлетворит любые технические потребности, а высокая производительность помогает в кратчайшие сроки выполнить заказы любой сложности.

Сейчас при помощи кассет нового производства уже построено более 30 объектов по всей России. В этот перечень входят не только жилые дома, но и больницы, и школы. А заказчики и мастера строительно-монтажных работ заботливо называют облицовку кассетами "одеждой для зданий", которая защитит любое строение от атмосферных и механических воздействий.



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