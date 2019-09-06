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9 минут назад
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Одного из футболистов уже ждут в «Зените».
В городе Алексеевка Белгородской области, где отбывают наказание бывшие игроки футбольных клубов "Зенит" и "Краснодар" Александр Кокорин и Павел Мамаев, суд принял решение об освобождении молодых людей, пишет РИА Новости. Футболисты смогут выйти на свободу не ранее 17 сентября, после того как решение суда вступит в законную силу.
Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об УДО, поданные футболистами и младшим братом Александра Кокорина Кириллом. Нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» положительно себя зарекомендовали в колонии. Игроки вели пропаганду здорового образа жизни, поэтому руководство колонии дало им положительную характеристику и поддержало на заседании ходатайство об условно-досрочном освобождении. Прокуратура не будет оспаривать решение суда об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заявил заместитель Алексеевского межрайонного прокурора Белгородской области Дмитрий Пакалов. По его словам, прокуратура поддержала позицию адвокатов.
Адвокат футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, досрочно освобожденных по решению суда, рассказала Daily Storm, что оба ее подзащитных планируют возобновить футбольную карьеру. Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев назвал освобождение Александра Кокорина по УДО хорошей новостью для клуба и заявил, что в ближайшее время встретится с футболистом. Руководство ФК «Краснодар», за который играл Павел Мамаев, ранее подало заявление в палату по разрешению споров Российского футбольного союза о расторжении контракта со спортсменом. Соглашение с Мамаевым рассчитано до 31 декабря 2019 года.
Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев колонии (братья Кокорины).
В октябре 2018 года компания спортсменов возле одного из столичных клубов избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе - главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.
Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об УДО, поданные футболистами и младшим братом Александра Кокорина Кириллом. Нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» положительно себя зарекомендовали в колонии. Игроки вели пропаганду здорового образа жизни, поэтому руководство колонии дало им положительную характеристику и поддержало на заседании ходатайство об условно-досрочном освобождении. Прокуратура не будет оспаривать решение суда об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заявил заместитель Алексеевского межрайонного прокурора Белгородской области Дмитрий Пакалов. По его словам, прокуратура поддержала позицию адвокатов.
Адвокат футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, досрочно освобожденных по решению суда, рассказала Daily Storm, что оба ее подзащитных планируют возобновить футбольную карьеру. Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев назвал освобождение Александра Кокорина по УДО хорошей новостью для клуба и заявил, что в ближайшее время встретится с футболистом. Руководство ФК «Краснодар», за который играл Павел Мамаев, ранее подало заявление в палату по разрешению споров Российского футбольного союза о расторжении контракта со спортсменом. Соглашение с Мамаевым рассчитано до 31 декабря 2019 года.
Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев колонии (братья Кокорины).
В октябре 2018 года компания спортсменов возле одного из столичных клубов избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе - главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.