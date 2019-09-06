В России

9 минут назад

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

45
#Мамаев #Кокорин
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Одного из футболистов уже ждут в «Зените».

В городе Алексеевка Белгородской области, где отбывают наказание бывшие игроки футбольных клубов "Зенит" и "Краснодар" Александр Кокорин и Павел Мамаев, суд принял решение об освобождении молодых людей, пишет РИА Новости. Футболисты смогут выйти на свободу не ранее 17 сентября, после того как решение суда вступит в законную силу.

Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об УДО, поданные футболистами и младшим братом Александра Кокорина Кириллом. Нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» положительно себя зарекомендовали в колонии. Игроки вели пропаганду здорового образа жизни, поэтому руководство колонии дало им положительную характеристику и поддержало на заседании ходатайство об условно-досрочном освобождении. Прокуратура не будет оспаривать решение суда об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заявил заместитель Алексеевского межрайонного прокурора Белгородской области Дмитрий Пакалов. По его словам, прокуратура поддержала позицию адвокатов.

Адвокат футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, досрочно освобожденных по решению суда, рассказала Daily Storm, что оба ее подзащитных планируют возобновить футбольную карьеру. Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев назвал освобождение Александра Кокорина по УДО хорошей новостью для клуба и заявил, что в ближайшее время встретится с футболистом. Руководство ФК «Краснодар», за который играл Павел Мамаев, ранее подало заявление в палату по разрешению споров Российского футбольного союза о расторжении контракта со спортсменом. Соглашение с Мамаевым рассчитано до 31 декабря 2019 года.

Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев колонии (братья Кокорины).
В октябре 2018 года компания спортсменов возле одного из столичных клубов избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе - главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.
45
#Мамаев #Кокорин

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Грабитель напал на Эллу Памфилову
#нападение #грабеж
Грабитель напал на Эллу Памфилову

16 минут назад

В России
Продажу органической продукции в пластиковых тарах предложили запретить

вчера, 17:27

В России
#экология
Госдума и Минприроды разошлись в оценках экологического законопроекта

вчера, 17:25

В России
Два подростка на Урале готовили массовое убийство
Два подростка на Урале готовили массовое убийство

вчера, 13:54

В России
Истерзанное тело женщины в чемодане выкопали в парке
Истерзанное тело женщины в чемодане выкопали в парке

вчера, 13:48

В России
Воронежец оштрафован за катание Дэдпула на крыше авто
Воронежец оштрафован за катание Дэдпула на крыше авто

вчера, 13:42

В России