Общество

38 минут назад

Рейтинг самых заставленных машинами липецких дворов

3 856
#парковки
2
Рейтинг самых заставленных машинами липецких дворов

Вместе с читателями GOROD48 составил рейтинг дворов Липецка, где невозможно припарковаться даже в рабочее время.

Наш пост в паблике GOROD48 за короткий срок собрал свыше 150 комментариев. Люди делились адресами дворов, заставленных автомобилями. По просьбе горожан мы посетили самые заполненные дворы. В основном они находятся в спальных и новых районах города.

Белянского, 18. Машины здесь оставляют не только во дворах, но и на второстепенке и даже на проезжей части, особенно по вечерам. Заставлены даже подъезды к мусорным бакам.


Хренникова, 1. У этого дома машины остаются припаркованными даже днем, многие - на проезжей части. И это несмотря на то, что напротив дома предусмотрена бесплатная парковка, которой активно пользуются автовладельцы. 


Бехтеева, 9. На первый взгляд, возможности для автопаркинга здесь много. Но во дворе ведётся строительство – высокий забор огораживает площадку будущей парковки, которую обещали жильцам дома. Поэтому водители паркуют машины как во дворе, так и за его пределами. Место для парковки трудно найти даже днём.


Катукова, 41. Микрорайон проектировался десятки лет назад, поэтому парковки здесь просто не предусмотрены. Машины ставят везде - на тротуарах, у подъездов и даже на обочине. По вечерам двор просто забит машинами.


Славянова, 2. Этот двор рядом со школой №29 – один из первых заселённых в  микрорайоне «Университетский». Парковочные карманы здесь есть, но их, конечно же, не хватает. Машин много не только вечером – днем припарковаться тоже негде. 


Узнали мы и мнение липчан – решить проблемы заставленных машинами дворов можно только при проектировании домов и микрорайонов. Тем более, что многих по две машины на семью. Сегодня все ставят машины ближе к собственному подъезду.  Покупать гараж или платить за место на капитальной парковке у нового многоэтажного дома готовы далеко не все.

3 856
#парковки
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Что на дворовой территори. Вообще парковаться

14 минут назад
А вы в курсе, на ночь нельзя! Первая заява-и все авто во дворе эвакуируют на штраф стоянку! стоянка на парковке у дома незаконна! Любая! Платная! Бесплатная!
ответить

А вы в курсе

28 минут назад
Город 48 вы знаете что куча бесплатных парковок во дворах пустуют потому что там ходят и бабло собирают? В наглую, обычную парковку у дома отжали и собирают по 50 рублей в сутки! Это самое настоящее вымогательство как в 90-е. А тому кто не платит портят автомобили. В итоге автовладельцы и оставляют свои авто в других местах, в том числе и на проезжей части
ответить

Московская, 83

34 минуты назад
У нас невозможно припарковаться! А уберут нашу Галинку из ЛГушки, как ПетроВаныча, всей редакцией проголосуем за ВРИО!
ответить

Еще в рубрике

Электронный калькулятор на выборах главы региона проиграл человеку
#выборы губернатора
2
Электронный калькулятор на выборах главы региона проиграл человеку

14 минут назад

Общество
Протяженность маршрута «Велоночи-2019» составит почти 9 км
#велоночь
6
Протяженность маршрута «Велоночи-2019» составит почти 9 км

53 минуты назад

Общество
В Липецкой области ждут «гонконгский» грипп и Викторию
#грипп #прививки
8
В Липецкой области ждут «гонконгский» грипп и Викторию

сегодня, 12:25

Общество
Автобусный маршрут № 9 продлят до Молодежного парка
#транспорт
6
Автобусный маршрут № 9 продлят до Молодежного парка

сегодня, 11:17

Общество
В выходные изменится схемы движения автобусов
#транспорт
2
В выходные изменится схемы движения автобусов

сегодня, 11:15

Общество
Вместо Тимати в Липецке выступит дуэт HammAli & Navai
#Концерт
173
Вместо Тимати в Липецке выступит дуэт HammAli & Navai

сегодня, 10:00

Общество