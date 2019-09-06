Общество
38 минут назад
Рейтинг самых заставленных машинами липецких дворов
Вместе с читателями GOROD48 составил рейтинг дворов Липецка, где невозможно припарковаться даже в рабочее время.
Наш пост в паблике GOROD48 за короткий срок собрал свыше 150 комментариев. Люди делились адресами дворов, заставленных автомобилями. По просьбе горожан мы посетили самые заполненные дворы. В основном они находятся в спальных и новых районах города.
Белянского, 18. Машины здесь оставляют не только во дворах, но и на второстепенке и даже на проезжей части, особенно по вечерам. Заставлены даже подъезды к мусорным бакам.
Хренникова, 1. У этого дома машины остаются припаркованными даже днем, многие - на проезжей части. И это несмотря на то, что напротив дома предусмотрена бесплатная парковка, которой активно пользуются автовладельцы.
Бехтеева, 9. На первый взгляд, возможности для автопаркинга здесь много. Но во дворе ведётся строительство – высокий забор огораживает площадку будущей парковки, которую обещали жильцам дома. Поэтому водители паркуют машины как во дворе, так и за его пределами. Место для парковки трудно найти даже днём.
Катукова, 41. Микрорайон проектировался десятки лет назад, поэтому парковки здесь просто не предусмотрены. Машины ставят везде - на тротуарах, у подъездов и даже на обочине. По вечерам двор просто забит машинами.
Славянова, 2. Этот двор рядом со школой №29 – один из первых заселённых в микрорайоне «Университетский». Парковочные карманы здесь есть, но их, конечно же, не хватает. Машин много не только вечером – днем припарковаться тоже негде.
Узнали мы и мнение липчан – решить проблемы заставленных машинами дворов можно только при проектировании домов и микрорайонов. Тем более, что многих по две машины на семью. Сегодня все ставят машины ближе к собственному подъезду. Покупать гараж или платить за место на капитальной парковке у нового многоэтажного дома готовы далеко не все.
Белянского, 18. Машины здесь оставляют не только во дворах, но и на второстепенке и даже на проезжей части, особенно по вечерам. Заставлены даже подъезды к мусорным бакам.
Хренникова, 1. У этого дома машины остаются припаркованными даже днем, многие - на проезжей части. И это несмотря на то, что напротив дома предусмотрена бесплатная парковка, которой активно пользуются автовладельцы.
Бехтеева, 9. На первый взгляд, возможности для автопаркинга здесь много. Но во дворе ведётся строительство – высокий забор огораживает площадку будущей парковки, которую обещали жильцам дома. Поэтому водители паркуют машины как во дворе, так и за его пределами. Место для парковки трудно найти даже днём.
Катукова, 41. Микрорайон проектировался десятки лет назад, поэтому парковки здесь просто не предусмотрены. Машины ставят везде - на тротуарах, у подъездов и даже на обочине. По вечерам двор просто забит машинами.
Славянова, 2. Этот двор рядом со школой №29 – один из первых заселённых в микрорайоне «Университетский». Парковочные карманы здесь есть, но их, конечно же, не хватает. Машин много не только вечером – днем припарковаться тоже негде.
Узнали мы и мнение липчан – решить проблемы заставленных машинами дворов можно только при проектировании домов и микрорайонов. Тем более, что многих по две машины на семью. Сегодня все ставят машины ближе к собственному подъезду. Покупать гараж или платить за место на капитальной парковке у нового многоэтажного дома готовы далеко не все.
Что на дворовой территори. Вообще парковаться
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