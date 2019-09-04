«Мы хотим занять место не ниже 4-го, а в Кубке России привезти в Липецк команду Суперлиги» (ФОТО)

Сегодня журналистам рассказали обо всех новшествах и изменениях в липецком мини-футболе.

Липецкий мини-футбольный клуб в наступающем сезоне готов решать серьезные задачи. В чемпионате липчане хотят побороться, минимум, за место в полуфинале плей-офф, а в Кубке страны – дойти до 1/8 финала и привезти в Липецк один из клубов суперлиги. При этом один из групповых квалификационных раундов Кубка России может пройти в Липецке в 20-х числах сентября.

Речь обо всем этом шла сегодня на пресс-конференции, на которой руководство клуба, тренерский штаб представили обновленную команду.

Об изменениях в составе GOROD48 писал не раз. Команду возглавил Заслуженный мастер спорта обладатель Кубка УЕФА призер чемпионатов Европы Сергей Малышев.





Среди многочисленных новичков выделяются «серебряный» призер чемпионата России-2017/18 в составе новосибирского «Сибиряка» Роман Адамов, имеющий опыт выступления за сборную России Вадим Цай.

- Всегда интересно поддержать новый проект, поэтому я и принял приглашение из Липецка, - ответил Цай на напрашивающийся вопрос о том, как он очутился в нашей команде, - Многие идеи, которые звучали на переговорах со мной, мне близки: сделать хорошую команду, популяризировать мини-футбол в регионе. Поэтому я здесь.







В прошлом сезоне липчане дебютировали в Высшей лиге АМФР и заняли 9-е место – это неплохо для новичка, но, как известно, аппетит приходит во время еды. Минувший чемпионат команда играла исключительно на деньги частного спонсора, а теперь ей решили предоставить финансовую помощь из областного бюджета.

- Прошлый сезон показал, что люди, которые взялись за развитие этого вида спорта, могут добиваться результата и популяризировать спорт. Поэтому мы тоже решили не оставаться в стороне от проекта и решили оказать ему помощь, - заявил присутствовавший на пресс-конференции вице-губернатор Юрий Таран, - Клуб является примером сотрудничества частного бизнеса и областной власти. Увы, нашим командам в других видах спорта этого зачастую не хватает: спонсоры идут туда очень тяжело.







Начальник областного управления по физкультуре и спорту Михаил Маринин выразил надежду, что каждый матч обновленной команда станет настоящим праздником, и трибуны спортивного комплекса «Атлант» всегда будут заполнены.

Президент клуба Алексей Гречишников углубился чуть дальше и рассказал, что в Липецке хотят поставить футзал на прочную основу. Поэтому уже сейчас при клубе созданы своя собственная Академия по подготовке резерва и детско-юношеских клуб для самых маленьких. Да и вообще клуб официально получил профессиональный статус.







Вице-президент клуба Руслан Куркин озвучил ноу-хау: приглашать на многие матчи знаменитых спортсменов. Так, на первую игру 7 сентября пожалует лучший игрок чемпионатов России 2004 и 2006 годов бразилец Сирило (GOROD48 анонсировал его визит еще три месяца назад). Знаменитый игрок перед матчем проведет фото и автограф-сессии с липецкими болельщиками в спортивном комплексе «Атлант».

А на второй домашний матч 29 сентября пожалуют тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев и тренер вратарей, в прошлом лучший голкипер мира Андрей Бухлицкий.







Напомним, что первый матч липчане проведут со столичной «Красной Гвардией» уже в субботу, 7 сентября на своей площадке в спортивном комплексе «Атлант», что в Копцевых Хуторах под Липецком. Начало в 16.00. Вход на игру свободный, более того – в 15.30 от кольца Трубного завода отправится бесплатный автобус, который довезет желающих в спортивный комплекс, а после матча доставит обратно.





