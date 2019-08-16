Липецкий мини-футбол готовится к сезону (Фоторепортаж)

Липецкий мини-футбольный клуб проводит предсезонный сбор в спортивном комплекте «Атлант», что в Копцевых Хуторах под Липецком.

Кроме уже анонсированных игроков под руководством главного тренера Заслуженного мастера спорта Сергея Малышева занимаются еще несколько новичков.

Особо обращает на себя внимание приехавший с некоторым опозданием «человек-гол» из Восточной конференции Высшей лиги (липчане, напомним, играют на «Западе») 21-летний Адалат Хейруллаев. В прошлом сезона, выступая за "Нефтяник-БЛиК-Д" из Сургута, он наколотил 30 голов в 29 матчах!







Малышев строит в Липецке новую команду.



Из «Нефтяника-БЛиК-Д", в минувшем сезоне дошедшего до полуфинала плей-офф Высшей лиги (поражение в играх за «бронзу» от КПРФ-2), прибыл и еще один вратарь 24-летний вратарь Александр Исаков, проведший 31 матч в прошлом сезоне. Теперь и вратарская линия Исаков/Ярослав Плево выглядит весьма достойно.

Отметим, приезд Николая Коротаева (1998 г.р.) который прошел все ступени в родной екатеринбургской «Синаре» - от юношеских команд до взрослой, «понюхал пороху» в Суперлиге, а минувший сезон заканчивал в «Южном Урале» (Челябинск), за который в Восточной конференции Высшей лиги провел 12 игр и забил 7 мячей.







Борис Муратов (1997 г.р.), начал выступать за московский «Спартак» еще в 16 (!) лет, проведя за них 10 матчей в Суперлиге и забив 4 гола. Затем перешел в систему клуба КПРФ: выступал за основную команду в Суперлиге – 8 игр, 3 гола и за КПРФ-2, вместе с которым дважды становился чемпионом Высшей лиги (сезоны 2016/17 и 2017/18).



Теперь в нашей команде аж четыре (!) экс-спартаковца Москвы: Муратов, Вадим Цай, Роман Адамов и коренной липчанин Сергей Кондратьев. Кондратьев – самый возрастной из кандидатов в команду, ему 34 года. По информации GOROD48, опытный игрок производит хорошее впечатление на тренерский штаб и, скорее всего, попадет в окончательный состав.







Сергей Кондратьев.

Кондратьев выступал еще за МФК «Липецк», когда тот провел три сезона в Суперлиге – сильнейшем дивизионе отечественного мини-футбола. Сейчас среди болельщиков живо обсуждается вопрос, какой состав команды сильнее – тот, 10-летней давности (Лысков и Кутузов – игроки сборной России, Бастриков, Покотыло, Сивец – впоследствии сделавшие себе имя в ведущих клубах страны и т.д.) или нынешний. Кондратьев в разговоре с GOROD48 воздержался от ответа на этот вопрос, заявив, что сезон покажет.

О былых славных традициях липецкого мини-футбола говорил и специально приехавший познакомиться с командой «болельщик №1» председатель Липецкого областного суда Иван Марков. Но тоже пока высказывался с осторожностью.





Маркова привез на знакомство с командой вице-президент Руслан Куркин – человек, который по сути и собрал нынешний состав команды.

На следующей неделе липецкий мини-футбольный клуб планирует провести два товарищеских матча с дебютантом Суперлиги грозненским «Беркутом». А официально сезон стартует 8 сентября – липчане в этот день сыграют дома с одним из аутсайдеров прошлого сезона столичной «Красной Гвардией».



Стремительный бег по ступенькам вверх - очень трудное и изматывающее упражнение.











Задание на координацию - стоять на неровной поверхности с закрытыми глазами, сохраняя равновесие.











После двух тренировок в день обязательно бассейн.







Ярослав Плево, Джабраил Алханов, Вадим Цай (слева направо), новобранцы нашей команды.







Липчанин Станислав Цыганков, ельчанин Андрей Хромых, саратовец Анар Шакиев и екатеринбуржец Николай Коротаев.







Один из самых "звездных" новобранцев Роман Адамов, "серебряный" призер Суперлиги сезона-2017/18.