В Липецке появится мини-футбольная академия легендарного бразильца Сирило

На открытие знаменитый игрок планирует прибыть лично.

Будущей осенью в Липецке появится мини-футбольная академия одного из лучших игроков в истории российской суперлиги бразильца Сирило. Причем, на открытие своего детища знаменитый игрок в сентябре пожалует в наш город лично.

По своему значению это событие сопоставимо с тем, если бы в нашем городе академии под своим патронажем открыли бы Лионель Месси или Криштиану Ронадлу. Ведь Сирило в свое время тоже считался одним из лучших игроков мира, только – в зале.

Сирило, свободно говорящий на русском языке, так как много лет провел в нашей стране и, натурализовавшись, даже выступал за сборную России, сейчас находится в Сан-Паулу, но сегодня записал видеообращение к липчанам (см. видео). В нем он рассказал, откуда возникла идея открыть филиал его академии именно в Липецке. С предложением на знаменитого спортсмена вышли руководители липецкого мини-футбольного клуба ЛКС. Клуб нуждается в притоке молодых игроков, и он надеется, что опыт Сирило и его громкое имя привлекут в спортивные залы еще больше молодежи.

Сирило как раз сейчас занимается открытием сети школ под своим именем – первые из них уже больше года работают в Москве, а Липецк станет вторым городом, в котором бразилец начнет готовить молодежь от 5 до 14 лет под лозунгом «Бразильский футбол с русской душой». Липчанам удалось обойти даже Санкт-Петербург, где филиал появится чуть позже.

Безусловный интерес вызовет и приезд бразильца в наш город на один из первых домашних матчей мини-футбольного клуба в будущем сезоне. Кстати, пожалует он не один, а в компании с чемпионом Европы по мини-футболу-1999 легендой столичной «Дины» (лучший клуб России 1990-х) Заслуженным мастером спорта Олегом Денисовым, который тоже станет почетным гостем Липецка.

- Без ложной скромности скажу, что никто никогда в липецком спорте не делал ничего подобного, - говорит директор МФК «ЛКС» Руслан Куркин, - Ведь мы свяжем воедино легенду спорта и наш город: он станет бывать в городе, будет курировать подготовку наших ребятишек.

Словом, липецкий мини-футбол готов уже сейчас выходить на международный уровень. В клубе надеются, что стремительно развивающуюся игру не оставит без своей поддержки и администрация Липецкой области.

Сирило (Сирило Тадеус Кардозо Фильо), род. В 1980 году в Бразилии. В составе бразильской сборной в 2000 году стал чемпионом мира среди студентов. С 2003 по 2018 год выступал в России за столичные «Спартак», «Динамо» и КПРФ. В конце 2005 года принял гражданство РФ и начал выступать за сборную нашей страны. Двукратный вице-чемпион Европы (2012, 2014), «бронзовый» призер чемпионата Европы (2007), полуфиналист чемпионата мира (2008), лучший бомбардир Евро-2007. Обладатель Кубка УЕФА-2007. 9-кратный чемпион России, 8-кратный обладатель Кубка страны. Заслуженный мастер спорта РФ.



Фото slawyanka.info

