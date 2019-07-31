Обладатель Кубка УЕФА: «Работа в Липецке – огромный вызов для меня»

Первое интервью на липецкой земле Заслуженного мастера спорта по мини-футболу, который назначен главным тренером МФК «ЛКС».

Завтра мини-футбольный ЛКС выйдет из отпуска и начнет 25-дневный подготовительный сбор в спортивном комплексе «Атлант» в Копцевых Хуторах.

Руководить обновленной липецкой командой, как мы уже сообщали, будет настоящая знаменитость – Заслуженный мастер спорта Сергей Малышев.

У уроженца Новосибирска прекрасное игроцкое прошлое - 61 матч за сборную России, забил 17 голов, он двукратный «бронзовый» призер чемпионатов Европы, обладатель Кубка УЕФА, 5-кратный чемпион России. А вот главным тренером 43-летний специалист (44 года ему исполнится 7 августа, прим.) пока не работал. До Липецка он трудился помощником главного тренера в клубе суперлиги «Сибиряк» из Новосибирска.

- Для меня предложение из Липецка – это серьезный вызов. Давно созрел для самостоятельной работы, – начал разговор с нами Сергей Малышев, - Поэтому как только поступил звонок из Липецка, я с радостью принял предложение.

- К какому типу тренеров вы бы себя отнесли – демократ, диктатор, мотиватор?

- Не стал бы давать однозначные характеристики. Сезон покажет, в каких пропорциях придется использовать кнут и пряник. Постараюсь найти общий язык с командой, сделать так, чтобы игроки понимали требования тренера, а тренер понимал игроков.

- Что вам известно об МФК «ЛКС»?

- Команда образовалась недавно, в прошлом сезоне дебютировала в высшей лиге и заняла приличное место для новичка (9-е, прим.). Липчане прославились несколькими победами над лидерами. Но пока команде не хватало стабильности и, возможно, опыта игры в высшей лиге. Но я надеюсь, что мы это исправим.

- С двумя звездными новичками «ЛКС» Романом Адамовым и Вадимом Цаем вы раньше пересекались: Роман в позапрошлом сезоне стал «серебряным» призером суперлиги в вашем новосибирском «Сибиряке», а с Цаем вы даже выступали вместе, как игрок…

- Да, в «Норильском Никеле». Тогда он выступал в основном за дубль, стучался в двери первой команды. Было уже тогда заметно, что одаренный игрок. Буду рад поработать с ним и со всеми парнями в «ЛКС». Сейчас даже не так важно, кто с кем был знаком раньше. Познакомимся на тренировках.

- ЛКС провел мощную трансферную компанию. Есть ли смысл команде еще приглашать игроков?

- Сейчас мне сложно об этом говорить пока я не видел ребят вживую на тренировках и в контрольных играх. Разберемся. У имеющихся наверняка есть и потенциал – сначала нужно постараться его раскрыть. Если же чего-то не будет хватать, то поставим вопрос об усилении.

- Какой ваш план сборов?

- Будем тренироваться в двухразовом режиме. Сначала короткий втягивающий цикл, затем базовая подготовка, техническая, тактическая – все по порядку. Далее базовая подготовка Спасибо, что команда будет не только тренироваться. Но и жить на сборах в ближайшей гостинице к спортивному комплексу. Игроков ничего не будет отвлекать. Никаких бытовых проблем. Есть все возможности сосредоточиться на мини-футболе.

- Какой результат команды по итогам сезона вас утроит?

- Для начала нужно попасть в «восьмерку» (первые 8 команд по итогам регулярного чемпионата затем продолжат борьбу за медали, - прим.). Затем плей-офф, в котором нужно подниматься как можно выше. Насколько – покажет время, пока рано говорить. Но вы же знаете поговорку: аппетит приходит во время еды.