В России
21 минуту назад
Российские следователи займутся смертью девочки в Турции
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Следователи выясняют все обстоятельства смерти 5-летней россиянки в турецком отеле, сообщает СК РФ. Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинения смерти по неосторожности).
3 сентября пятилетняя россиянка утонула в бассейне турецкого курорта посёлка Окурджалар. СМИ сообщали, что ребенок упал с горки в бассейне, ударился головой и захлебнулся. Девочка была доставлена в ближайшую больницу, но врачи не смогли её спасти. Известно, что девочка жила в Архангельской области.
Накануне в Санкт-Петербурге простились с другой недавно погибшей в Турции девочкой из России. 12-летнюю Алису 18 августа затянуло в трубу на дне бассейна турецкого отеля, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии. Девочка умерла в больнице днем 28 августа, напоминает ТАСС.
3 сентября пятилетняя россиянка утонула в бассейне турецкого курорта посёлка Окурджалар. СМИ сообщали, что ребенок упал с горки в бассейне, ударился головой и захлебнулся. Девочка была доставлена в ближайшую больницу, но врачи не смогли её спасти. Известно, что девочка жила в Архангельской области.
Накануне в Санкт-Петербурге простились с другой недавно погибшей в Турции девочкой из России. 12-летнюю Алису 18 августа затянуло в трубу на дне бассейна турецкого отеля, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии. Девочка умерла в больнице днем 28 августа, напоминает ТАСС.