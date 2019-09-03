Спорт

41 минуту назад

Елецкий самбист выиграл международный турнир и выполнил норматив кандидата в мастера спорта

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#Самбо
Елецкий самбист выиграл международный турнир и выполнил норматив кандидата в мастера спорта

В древнем городе продолжают готовить первоклассных мастеров самообороны без оружия.

Воспитанник елецого «Локомотива» Иван Глинкин стал победителем международного турнира «Кубок двух морей» по самбо среди юношей и девушек в Керчи.

Наследник славных традиций елецкой самообороны без оружия провел в весовой категории до 72 кг шесть встреч, в которых добился пяти побед. Две встречи Глинкин выиграл досрочно, а единственное поражение потерпел на предварительной стадии турнира. Для воспитанника тренера Владимира Агафонова этот успех стал судьбоносным, ведь он позволил ему выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

Еще одна представительница елецкой школы Алёна Дюкарева (тренеры Олег Михайлов, Борис Карпов) заняла 3-е место в весовой категории 65 кг.

В турнире приняли участие более 600 самбистов из нескольких регионов России, а также Узбекистана, Украины и Германии.

Перед началом состязаний спортсмены посетили Аджимушкайские каменоломни, в которых в 1941 году несколько тысяч советских солдат, неся огромные потери, оборонялись против сил Вермахта (впрочем, без особого успеха – укрепления в каменоломнях пришлось оставить, их отвоевали обратно в 1943 году, как и весь Крым). Участники соревнований возложили цветы к местному мемориалу.

Фото из архива участников соревнований.

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#Самбо

Комментарии (1)

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Патриот

3 минуты назад
Без особого успеха? Журналюги-тупые ублюдки!!!
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