Елецкий самбист выиграл международный турнир и выполнил норматив кандидата в мастера спорта

В древнем городе продолжают готовить первоклассных мастеров самообороны без оружия.

Воспитанник елецого «Локомотива» Иван Глинкин стал победителем международного турнира «Кубок двух морей» по самбо среди юношей и девушек в Керчи.

Наследник славных традиций елецкой самообороны без оружия провел в весовой категории до 72 кг шесть встреч, в которых добился пяти побед. Две встречи Глинкин выиграл досрочно, а единственное поражение потерпел на предварительной стадии турнира. Для воспитанника тренера Владимира Агафонова этот успех стал судьбоносным, ведь он позволил ему выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

Еще одна представительница елецкой школы Алёна Дюкарева (тренеры Олег Михайлов, Борис Карпов) заняла 3-е место в весовой категории 65 кг.

В турнире приняли участие более 600 самбистов из нескольких регионов России, а также Узбекистана, Украины и Германии.

Перед началом состязаний спортсмены посетили Аджимушкайские каменоломни, в которых в 1941 году несколько тысяч советских солдат, неся огромные потери, оборонялись против сил Вермахта (впрочем, без особого успеха – укрепления в каменоломнях пришлось оставить, их отвоевали обратно в 1943 году, как и весь Крым). Участники соревнований возложили цветы к местному мемориалу.

Фото из архива участников соревнований.