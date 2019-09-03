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сегодня, 14:12

В соцсетях липчан «горят костры рябин»

6 718
#3 сентября #Шуфутинский

Ведь сегодня — 3 сентября.

«Я календарь переверну, и снова третье сентября», «горят костры рябин»…Мало кто сегодня не услышит эту песню на радио или не прочитает эти строки в социальных сетях. Еще бы — сегодня же 3 сентября — день мемов по песне Михаила Шуфутинского. Его «Третье сентября» уже давно — синоним начала осени. В эту дату многие пользователи соцсетей, в том числе — липчане, украшают свои аккаунты снимками и роликами певца и мемами на эту тему.


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И снова#3сентября

Публикация от Anna (@anna28031992)

6 718
#3 сентября #Шуфутинский

Комментарии (6)

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ничего личного только бизнес

4 минуты назад
чисто коммерческая тема, шуфутин за этот день неплохо так получает авторских за многократное исполнение песенки на радио тп.
ответить

Сева

26 минут назад
3, ты конь тыгыдымский, я тебя порчу упырь
ответить

Кругом одни ....

54 минуты назад
Всю вашу культуру гои придумали представители самой многочисленной национальности
ответить

3

54 минуты назад
Сева, день рождениЯ, валенок глупый!
ответить

Один

сегодня, 14:25
666
ответить

Сева

сегодня, 14:19
Я этот день люблю больше чем новый год и день рождение, так что давно пора его сделать выходным
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