В соцсетях липчан «горят костры рябин»

Ведь сегодня — 3 сентября.

«Я календарь переверну, и снова третье сентября», «горят костры рябин»…Мало кто сегодня не услышит эту песню на радио или не прочитает эти строки в социальных сетях. Еще бы — сегодня же 3 сентября — день мемов по песне Михаила Шуфутинского. Его «Третье сентября» уже давно — синоним начала осени. В эту дату многие пользователи соцсетей, в том числе — липчане, украшают свои аккаунты снимками и роликами певца и мемами на эту тему.