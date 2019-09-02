Общество

17 минут назад

Липецкая область находится в середине рейтинга доступности электроэнергии

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#электроэнергия
Липецкая область находится в середине рейтинга доступности электроэнергии

При этом — наша область выше всех соседей по Центральному Черноземью.

Эксперты РИА Рейтинг представили данные исследования доступности электроэнергии населению регионов России. Агентство рассчитало количество киловатт-часов, которое могут приобрести жители разных субъектов страны во втором полугодии 2019 года на свои среднемесячные зарплаты. На первом месте оказалась Иркутская область. Отмечается, что там самая низкая цена электроэнергии — чуть более рубля за киловатт в час. Аутсайдер списка — Адыгея.

Липецкая область оказалась на 42 позиции рейтинга, то есть в его середине. На среднемесячную зарплату в нашем регионе можно приобрести 7892 кВ/ч. При этом стоимость энергии для квартир без электроплит установлена в 367 за 100 кВ/ч. Цена на энергию в нашем регионе за год выросла на 3,1%. 42 строчка — самая высокая позиция среди областей Центрального Черноземья. Соседние регионы занимают 47-75 позиции.

Среди регионов Центрального Черноземья меньше всего электроэнергия подорожала в Курской области — всего на 2,4%. Меньше всего энергии на месячную зарплату можно купить в Тамбове.
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#электроэнергия

Комментарии (1)

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СТУДГОРОДОК, 26

8 минут назад
В Липецке все дороже! Даже электроэнергия! Надо установить на крыше солнечный генератор
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