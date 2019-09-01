Известный комментатор обратился к Путину из-за изнасилования липецкой волейболистки полицейскими

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на новости о волейболистке, которая была вынуждена вступить в интимную связь с сотрудниками полиции в Анапе. По его словам, виновные должны быть наказаны, и порядок тут может навести президент России Владимир Путин.





По его словам, это уголовное дело. И тут речь идет о представителях власти, которым дали оружие, а это должно "наказываться вдвойне".



Орлов считает, что здесь должен работать закон. Стражей порядка, допустивших такое поведение, должны моментально выгнать из власти и наказать по всей строгости.



Также он обратился к президенту России Владимиру Путину. "Президент — гарант конституции, а конституция запрещает это дело. Господин президент, пожалуйста, наведите порядок", — подчеркнул Орлов.



Ранее в Кремле уже отреагировали на инцидент с юной волейболисткой. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, полицейские будут наказаны за содеянное".



Накануне омбудсмен Калужской области, региона в который переехала из Липецка юная спортсменка ради продолжения спортивной карьеры, взяла дело под свой контроль.



- Безусловно, мы будем следить за этой ситуацией. Здесь мы будем работать с нашими коллегами в Краснодарском крае, потому что разбирательство это будет на территории Краснодарского края, где, как предполагается, было совершено преступление. Информация такая есть, сейчас ведется разбирательство, и, безусловно, будем держать эту всю ситуацию на контроле, - заявила Уполномоченный по правам ребенка по Калужской области Ольга Коробова



Она отметила, что очень важно также понять, каким образом несовершеннолетняя оказалась в позднее время в ночном клубе, выяснить, где были тренеры или родители. Также уполномоченный назвала "недопустимыми" и "возмутительными" действия фигурирующих в деле стражей порядка.



Фото: infosmi.net





Как сообщает "Московский комсомолец" , "Известный спортивный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал скандальный инцидент с 17-летней волейболисткой , которую полицейские принудили к интимной связи в Анапе.По его словам, это уголовное дело. И тут речь идет о представителях власти, которым дали оружие, а это должно "наказываться вдвойне".Орлов считает, что здесь должен работать закон. Стражей порядка, допустивших такое поведение, должны моментально выгнать из власти и наказать по всей строгости.Также он обратился к президенту России Владимиру Путину. "Президент — гарант конституции, а конституция запрещает это дело. Господин президент, пожалуйста, наведите порядок", — подчеркнул Орлов.Ранее в Кремле уже отреагировали на инцидент с юной волейболисткой. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, полицейские будут наказаны за содеянное".Накануне омбудсмен Калужской области, региона в который переехала из Липецка юная спортсменка ради продолжения спортивной карьеры, взяла дело под свой контроль.- Безусловно, мы будем следить за этой ситуацией. Здесь мы будем работать с нашими коллегами в Краснодарском крае, потому что разбирательство это будет на территории Краснодарского края, где, как предполагается, было совершено преступление. Информация такая есть, сейчас ведется разбирательство, и, безусловно, будем держать эту всю ситуацию на контроле, - заявила Уполномоченный по правам ребенка по Калужской области Ольга Коробова РИА Новости Она отметила, что очень важно также понять, каким образом несовершеннолетняя оказалась в позднее время в ночном клубе, выяснить, где были тренеры или родители. Также уполномоченный назвала "недопустимыми" и "возмутительными" действия фигурирующих в деле стражей порядка.