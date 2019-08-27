Происшествия

39 минут назад

В липецкую колонию пытались передать спрятанные в тушенке мобильные телефоны

3 508
#телефоны #колония
В липецкую колонию пытались передать спрятанные в тушенке мобильные телефоны

В "зону" пытались пронести дешевые "бабушкафоны".

В ИК-6 УФСИН России по Липецкой области при досмотре вещей в комнате приёма посылок и передач, у гражданина, который прибыл в учреждение для передачи продуктов осужденному, обнаружены четыре сотовых телефона. 

Телефоны находились в фольгированной упаковке с тушеной говядиной.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.

3 508
#телефоны #колония

Комментарии (3)

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Упссс

17 минут назад
Крым ЗЗЗдесь . Респект и уважуха ( лишь одна структура бориться с продуктами и пробуют (телефон в зубы попал Блл и стамотолог нужен ПОДВИГ БЛ,,,,Я)
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Консервы

20 минут назад
Из армейского сухпая?
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рулон

24 минуты назад
опять облом а до этого коптер накрылся а самое простое поставить глушилки с 4 сторон и проблема кончиться
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