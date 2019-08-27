В липецкую колонию пытались передать спрятанные в тушенке мобильные телефоны

В "зону" пытались пронести дешевые "бабушкафоны".

В ИК-6 УФСИН России по Липецкой области при досмотре вещей в комнате приёма посылок и передач, у гражданина, который прибыл в учреждение для передачи продуктов осужденному, обнаружены четыре сотовых телефона.



Телефоны находились в фольгированной упаковке с тушеной говядиной.



В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.



